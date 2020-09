Scelto anche il nuovo allenatore: Oberdan Biagioni

Il Trapani Calcio ha un nuovo proprietario: è l’imprenditore 49enne romano Gianluca Pellino. La cessione è stata ufficializzata da Alivision Trasport, guidata da Fabio Petroni.

La nuova società porta già molte novità al club granata, retrocesso in Serie C: Gianluca Torma sarà il direttore sportivo (ex Ternana, Andria, Matera, Cerignola e Messina), mentre l’allenatore sarà Oberdan Biagioni, che in precedenza si è seduto sulle panchina di Messina, Potenza ed Olbia.

Come riportato dal Giornale di Sicilia, per il nuovo tecnico granata «Trapani è una piazza importante, riconosciuta in tutta Italia, dovremo correre ma saremo facilitati nelle operazioni di mercato, viste anche le conoscenze di cui godiamo». E ancora: «Arrivo con tanta voglia e tanta determinazione, non mi piace perdere, so che troverò una tifoseria molto calda. Trapani è una città fantastica».

Nulla da fare, quindi, per la cordata dei tifosi C’è chi il Trapani lo ama, la cui offerta d’acquisto è arrivata oltre la scadenza prefissata dagli ormai vecchi proprietari.