Pugilato, in gara Camiolo nei 51 kg, Iozia nei 60 kg e Cavallaro (75kg)

La boxe siciliana sogna. Tre atleti isolani, infatti, sono stati convocati in Azzurro per i Mondiali di pugilato maschile in programma a Tashkent in Uzbekistan dal 30 aprile al 14 maggio.

Teatro della kermesse iridata la Humo Arena. Sei gli Azzurri in lizza. Tre di questi sono siciliani. Si tratta del palermitano Alessio Camiolo nella categoria 51 chili (Fiamme Oro), del pozzallese Francesco Ioza della Eagle Avola (60 kg) e del catanese Salvatore Cavallaro delle Fiamme Oro (75 kg). Gli altri italiani in gara sono Michele Baldassi (57 kg), Abbess Mouhiidine (92 kg) e Diego Lenzi (+92 kg).

Alessio Camiolo ci prova tra i 51 kg

Il palermitano Alessio Camiolo, “vecchio” pupillo del maestro Salvatore Affatigato della Extreme Boxing Club società dov’è cresciuto, e tesserato nelle Fiamme Oro per i risultati sportivi ottenuti (cinque titoli italiani, e quattro tornei internazionali, atleta imbattuto in Italia), si guadagna la partecipazione al mondiale élite nella categoria olimpica 51 kg, con la maglia azzurra, dopo una prestazione importante al torneo in Serbia che si è svolto a marzo riuscendo a impressionare i tecnici federali nel match contro l’esperto pugile kazako Serik Temirzhanov vicecampione del mondo a Belgrado 2 anni fa.

Salvatore Cavallaro punta al top

Salvatore Cavallaro vuole dire la sua tra i 75 kg. Il peso medio conquistò la medaglia di bronzo iridata nel 2021 e ha tutte le carte in regola per essere ancora della partita. Cavallaro ha vinto anche tre bronzi europei a Yerevan (Armenia) nel 2022, a Kharkiv (Ucraina) nel 2017 ed a Samokov (Bulgaria) nel 2015.

Francesco Ioza dal tricolore al sogno iridato

Il campione d’Italia élite della categoria 57 kg, e campione europeo Under 22, Francesco Ioza, sogna in grande. Il giovane allievo del maestro Carmelo Mammana della Eagle Boxe di Avola, può dire la sua e sicuramente quella in Uzbekistan sarà una tappa importante del suo percorso di crescita a livello internazionale.

Il programma dei mondiali

Cerimonia d’apertura (domenica 30 aprile)

Fasi preliminari e quarti di finale (da lunedì 1 a mercoledì 10 maggio)

Giorno di riposo (giovedì 11 maggio)

Semifinali (venerdì 12 maggio)

Finali (sabato 13 e domenica 14 maggio).