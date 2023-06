L'annuncio ufficiale del club, finisce la parabola sportiva

Il sogno è finito. Le ambizioni anche. La promozione in A1, la Coppa Sicilia vinta, la ribalta nazionale dei play off e la finale di Coppa Italia di A2 persa col Dossobuono, tutto svanito, tutto cancellato. La Pallamano Paceco non si è iscritta al campionato di massima serie e scompare dal panorama nazionale. Lo annuncia lo stesso club con un post sulla pagina Facebook.

Ieri, 24 giugno, sono scaduti i termini per aderire alla serie A1 2023-2024. Troppi i problemi economici da risolvere. E come sovente in Sicilia accade bisogna fare il conto con la dura realtà delle cose. Del resto il vecchio adagio parla chiaro “Senza soldi il prete non canta messa”.

Si chiude nella maniera peggiore dopo un anno la parabola del club dopo una bella cavalcata sportiva deve dire addio ai sogni di gloria ed anche a quel derby in serie A1 con l’Handball Erice, formazione di un comune che dista a pochi chilometri da Paceco. Sarebbe stata una sfida tutta siciliana in massima serie di notevole interesse. Un derby quasi in famiglia.

Si legge nella nota diffusa che sarebbe mancato poco per perfezionare l’iscrizione e riuscire a debuttare nel gotha della pallamano nazionale femminile, tra le prime 12 squadre d’Italia. Così non è stato.

“Un anno fantastico”

Questa la nota diffusa sulla pagina ufficiale sul noto social. “Questo per noi della Società Pallamano Paceco non è un bel giorno. È stato un anno fantastico pieno di emozioni e di soddisfazioni. Un grande staff e delle giocatrici meravigliose che ci hanno permesso di vincere il Campionato per la promozione in A1. Un anno con voi che ci avete sostenuto e amato in poco tempo. Partita dopo partita avete creduto in noi e noi portavamo orgogliosi il nome di Paceco in giro per l’Italia. Ma per noi anche un anno sportivo molto impegnativo sempre alla ricerca di una struttura dove poterci allenare e di imprenditori che potessero aiutarci a sostenere lo sport. Purtroppo anche le belle favole finiscono e ci si sveglia anche dai bei sogni e bisogna fare i conti con la realtà… e la nostra realtà non è piacevole”.

“Da oggi la Pallamano Paceco non esisterà più”

Il messaggio è eloquente e non lascia spazio a dubbi. Niente A1, niente A2, niente di niente. Il buio.

“DA OGGI LA PALLAMANO PACECO NON ESISTERÀ PIÙ. Ieri sono scaduti i termini per l’iscrizione e quindi con immenso dolore vi comunichiamo che chiudiamo i battenti. Mancava davvero poco per poter iscrivere la squadra ma da SOLI non siamo riusciti. Grazie a tutti voi amici per il sostegno”.

E dopo alcuni ringraziamenti di rito, il post si chiude con la speranza di ritornare. “Speriamo che un giorno possiamo tornare più forti di prima e che lo sport a Paceco possa riprendere pieno ritmo specialmente per i più giovani”.

Ma sorge amara la riflessione: cosa deve fare un club per trovare sostegno economico e sponsor oltre a vincere a mani basse un campionato A2, vinto un trofeo come la Coppa Sicilia e sfiorato la vittoria nella Coppa Italia di categoria?