Pallamano maschile, serie A Gold, in palio il nono posto

A Fondi per rialzarsi dopo le sconfitte con Brixen, Sassari e, sabato scorso, Merano. L’Albatro sarà domani, mercoledì 16 novembre a Fondi, per il turno infrasettimanale della decima giornata della serie A Gold di pallamano maschile.

La sfida si giocherà alle 20 (fischietti affidati a Carrino e Pellegrino, diretta su Elevensports) e metterà in palio punti importanti per le due formazioni. Entrambe arrivano all’appuntamento appaiate in classifica con 7 punti, a ridosso delle zone calde. Una sfida “spareggio” per la nona posizione.

Il Fondi, però, nelle ultime tre uscite ha battuto il Carpi la settimana scorsa, ed il Campus Italia perdendo, invece, a Conversano nel recupero del settimo turno. Un trend positivo che potrebbe avere peso.

I siracusani ritroveranno di fronte, con la casacca della neopromossa formazione laziale, tre ex. A Fede Vanoli e Thomas Cañete si è aggiunto Hamza Fredj, il terzino tunisino che lo scorso anno ha vestito la maglia bluarancio. Proprio Thomas Cañete è al momento il marcatore principe della massima serie con ben 94 reti, 23 in più rispetto ai più più diretto inseguitore, Marko Pandzic del Bolzano che di reti ne ha realizzate 71.

Il sette aretuseo dovrà quindi fare molta attenzione alle folate offensive che avranno come terminale Cañete. L’Albatro, di contro, potrà contare sui gol di Julian Souto Cueto (42 volte a segno) ma anche su quelli di Gianluca Vinci (35) e Marko Bobicic (27).

Albatro recupera Gorela, stop per Calvo e Burgio

Coach Fabio Reale recupera Gorela che ha riposato sabato scorso. Restano a casa Mattia Calvo e Francesco Burgio. Poi tutti abili ed arruolati.

“A fondi per giocare nostra partita, sarà bel match”

L’allenatore presenta questa sfida che si preannuncia molto equilibrata. Le due formazioni hanno anche dimostrato di saper mettere in difficoltà chiunque. “Siamo consapevoli del nostro potenziale – dice il tecnico dell’Albatro – Abbiamo tenuto testa alle migliori squadre del campionato e lo abbiamo fatto nonostante non abbiamo mai potuto schierare la formazione tipo. Continuo a vedere grande voglia di far bene e di sacrificarsi per questa squadra – conclude Reale – Andiamo a Fondi per giocare la nostra partita contro una squadra che ha i nostri stessi punti. Sarà una bel match”.