Serie B, il centrocampista veste il 26 ed è convocato per Ascoli

Ieri in tarda serata l’arrivo in aeroporto, oggi l’ufficialità: Valerio Verre è un nuovo giocatore del Palermo. A comunicarlo lo stesso club di viale del Fante con una nota dopo aver espletato le ultime formalità di rito col contratto depositato in Lega.

Il centrocampista arriva dalla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto in favore dei rosanero. Il centrocampista ha scelto il numero di maglia. Indosserà la numero 26. Ricordiamo che 10 anni fa, all’epoca ventenne, Verre indossò il 23.

Si tratta del terzo volto nuovo della sessione invernale di calciomercato che si chiuderà il 31 gennaio: Verre si aggiunge al difensore Renzo Orihuela ed all’attaccante Gennaro Tutino arrivati rispettivamente dal Montevideo City Torque e dal Parma. Adesso il tecnico Corini attende gli ultimi colpi con l’arrivo di un difensore e di un laterale sinistro.

Verre aggregato alla squadra per la trasferta di Ascoli

Salgono a 20 i giocatori convocati da Eugenio Corini. La corsa contro il tempo è stata vinta. Verre, infatti, figura tra i giocatori chiamati per la trasferta di Ascoli. La partita si giocherà domani pomeriggio (sabato 28 gennaio) alle 14 e sarà valida per la terza giornata di riorno del campionato di serie B col Palermo che vuole continuare la sua serie positiva ed allungarla ad otto partite di fila senza sconfitta. Serie che ha permesso ai siciliani di presentarsi alla vigilia di questa sfida con 28 punti ad una lunghezza dalla zona play off e con due di vantaggio sui padroni di casa.

Un arrivo molto importante per la squadra, soprattutto per il centrocampo acciaccato. Verre va a sostituire Leo Stulac che è da tempo infortunato ed ancora sono ignari i tempi di recupero.

Lunedì la presentazione, per lui è un ritorno i rosanero

Il nuovo arrivo, un ritorno visto che ha vestito la maglia rosanero nella stagione 2013-2014 del ritorno in serie A, sarà presentato alla stampa lunedì prossimo, 30 gennaio alle 10 al Renzo Barbera.

Il centrocampista romano, classe 1994, ha un passato in rosanero. Ha giocato nel Palermo quando aveva 20 anni. Per lui venti presenze ma senza un gol con la maglia numero 23 in quella squadra che dominò il campionato cadetto ritornando in serie A dopo una sola stagione. Era la formazione allenata prima da Gennaro Gattuso e poi da Beppe Iachini che chiuse il torneo con diversi primati.

Per lui lunga esperienza sia in serie B con il Perugia e col Pescara ma tanta serie A con le maglie sempre di Pescara, Sampdoria, poi Verona, ancora blucerchiati, Empoli per poi ritornare a Genova sponda blucerchiata. Ora il ritorno al Palermo.

I convocati del Palermo per Ascoli salgono a 20

Sono venti calciatori rosanero convocati dall’allenatore Eugenio Corini per la gara di domani contro l’Ascoli. All’ultimo istante c’è Verre dopo la formalizzazione del suo passaggio dalla Sampdoria al Palermo.

Portieri: 1 Grotta; 12 Massolo; 22 Pigliacelli.

Difensori: 3 Sala; 4 Orihuela; 15 Marconi; 18 Nedelcearu; 25 Buttaro; 37 Mateju; 79 Lancini.

Centrocampisti: 8 Segre; 14 Broh; 21 Damiani; 26 Verre; 28 Saric.

Attaccanti: 7 Tutino; 9 Brunori; 10 Di Mariano; 27 Soleri; 30 Valente.