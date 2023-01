Serie B, l'attaccante arriva in prestito dal Parma

L’arrivo ieri sera in aeroporto. Oggi l’ufficialità: Gennaro Tutino è un giocatore del Palermo. Lo ha annunciato il club di viale del Fante poco fa. L’attaccante arriva dal Parma con la formula del prestito con diritto di opzione in favore dei rosanero e obbligo di riscatto condizionato. Tutino sarà presentato alla stampa lunedì 23 gennaio alle 10 allo stadio Renzo Barbera.

Avrà il compito di affiancare il bomber rosanero Matteo Brunori. Un compito non facile che nella prima parte della stagione nessun giocatore è riuscito ad assolvere. Dopo i 10 gol di Brunori, il vuoto: 3 gol di Salvatore Elia, fermo però per infortunio, 3 di Iacopo Segre, che però è un centrocampista. Spetterà a lui non solo affiancare ma anche segnare e rimpinguare il bottino di uno degli attacchi meno prolifici della serie cadetta segnando gol pesanti per il cammino verso la serenità dei siciliani.

Il nuovo attaccante rosanero

Gennaro Tutino è nato il 20 agosto del 1996. Alto 1.77 m, è una prima punta che in serie B ha raccolto 134 presenze, segnando 34 gol con 14 assist. L’attaccante ha vestito anche la maglia delle selezioni giovanili della Nazionale italiana, dalla Under 16 alla Under 18. Si è messo in luce soprattutto nella Under 17 dove ha disputato un Mondiale e due Europei di categoria giocando in due anni (dal 2011 al 2013) 28 partite con 5 reti.

Tra le prime esperienze di un certo rilievo quella nella stagione 2017-2018 quando a Cosenza segna 12 gol fornendo 6 assist contribuendo al ritorno in serie B dei silani. Nel 2019 l’esordio in massima serie con il Verona. Poi prestito all’Empoli. Nella stagione 2020-2021 l’arrivo alla Salernitana con 13 reti in campionato e 6 assist. Bottino che ha permesso ai campani di essere promossi in serie A. Da agosto 2021 al Parma con 45 presenze, 7 gol e 2 assist complessivi in cadetteria.

Secondo colpo del Palermo dal mercato invernale

Si tratta del secondo colpo del Palermo in questa sessione invernale di calcio mercato che, ricordiamo, si concluderà a fine mese, il 31 gennaio. La settimana scorsa è stato ufficializzato il giovane difensore Renzo Orihuela, proveniente dal Montevideo City Torque, altro club che gravita nella galassia City Football Group. Il difensore uruguaiano ha fatto già panchina a Perugia ed è stato presentato lunedì.

Si attende Verre

Sul settore di centrocampo, però, dovrebbe arrivare, anzi, ritornare, Valerio Verre. Dovrebbe trattarsi di un prestito con diritto di riscatto in favore del Palermo. Si parla di lui in maglia rosanero da diversi giorni. Il giocatore, che nella stagione 2013-2014 disputò e vinse con i siciliani il campionato di serie B, ha giocato titolare nell’ultima sfida di campionato della Sampdoria ad Empoli.

Ci sarebbe anche Andrea Barberis, del Monza, nei radar rosanero. Può essere utilizzato da interno o mezzala. Nelle prossime ore se ne saprà di più.

Il Palermo ritrova Sala in gruppo, lesione per Vido

Prosegue, intanto, la preparazione del Palermo in vista del match di venerdì sera del Barbera con il Bari che aprirà il programma della ventunesima giornata del campionato di serie B.

La squadra si è allenta al Tenente Onorato di Boccadifalco dove i rosanero hanno svolto un lavoro di attivazione e torelli, un’esercitazione tattica e situazioni di palla inattiva.

Come comunica il club di viale del Fante, Marco Sala ha lavorato regolarmente in gruppo. Luca Vido, invece, è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva al grande gluteo destro. Il numero 19 rosanero ha già iniziato il percorso riabilitativo del caso.

Gomes operato alla mano, lunedì visita di controllo

Inoltre, Claudio Gomes è stato sottoposto all’ospedale Villa Sofia di Palermo ad un trattamento chirurgico per la riduzione della frattura del terzo e quarto metacarpo della mano sinistra. L’intervento, che è stato svolto dal dottor Massimiliano Mosca e dalla dottoressa Lorena Bellia alla presenza del responsabile sanitario rosanero dottor Roberto Matracia, è perfettamente riuscito. Il centrocampista francese lunedì prossimo sosterrà una visita di controllo clinico.