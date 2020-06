Le parole del designatore degli arbitri di Serie A

Nicola Rizzoli, designatori degli arbitri di Serie A, intervenuto su Radio anch’io sport (Rai Radio 1), si è detto favorevole al VAR a chiamata, sottolineando che si tratta di «scelta fatta da un ente che gestisce le regole e il protocollo. Peraltro è un problema che viene riscontrato maggiormente in Italia rispetto ad altre Nazioni, non perché la qualità degli arbitri sia inferiore, ma è un discorso di approccio alla materia».

Rizzoli ha aggiunto: «Personalmente non avrei nulla di ostativo sull’idea del VAR a chiamata ma dobbiamo sempre pensare che siamo all’interno di uno sport mondiale e dunque le regole devono essere uguali ovunque. Al momento non è un argomento in discussione a livello internazionale. Forse toglierebbe alcune discussioni, non lo so, ma in Italia non possiamo fare scelte personalizzate».

Su questo tema è intervenuto anche Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, dopo la sconfitta con la Lazio per un rigore molto contestato dai viola: «Su un buon uso del VAR continuerò a essere la prima persona che si batterà per il rispetto della Fiorentina e del popolo viola e per il calcio italiano in generale». «Deve essere data la possibilità alle squadre di richiamare gli arbitri all’utilizzo del Var», ha aggiunto l’imprenditore italoamericano.