Bene anche l’Australia

Piotr Cichocki si conferma protagonista nello specchio d’acqua della Cala

Il campione europeo vince anche oggi una regata e prova a sfuggire in classifica generale

In seconda posizione la francese Cecile Venuat, poi il campione del mondo Christopher Symonds

Nei doppi, la Polonia ha piazzato due equipaggi nei primi due posti

Seconda giornata di regate e seconda giornata di predominio polacco al campionato del mondo 2021 della classe paralimpica Hansa di vela in corso di svolgimento alla Cala di Palermo fino a sabato 9 ottobre.

Cichocki ancora protagonista

Nella competizione riservata ai singoli, il campione europeo Piotr Cichocki, in arrivo dalla Polonia, anche oggi si è aggiudicato il gradino più alto del podio. Il polacco al momento è in testa con 10 punti ed ha vinto tre regate su quattro con un settimo posto come peggior risultato. Cichocki è seguito dalla francese Cecile Venuat che deve recuperare quattro lunghezze (4; 3; 5 e 2).

Più distaccato il campione del mondo in carica Christopher Symonds, a quota 27 ma in recupero (ieri era settimo), ed in terza posizione. Al quarto posto la spagnola Cornudella Gelpi, poi Guilherme Riberio, portacolori del Portogallo.

Gli italiani

Si allontana dal podio Marco Gualandris, l’alfiere del Circolo Velico Sarnico, dopo un promettente quarto posto di ieri, è undicesimo dopo le due regate odierne. Pesa il 32o posto nella prima prova di oggi, molto meglio nella seconda regata, 11o.

Al 24o posto Maria Cristina Atzori (Asd Veliamoci) con 106 punti, che precede di una lunghezza Fabrizio Olmi (Lega Navale Milano). In 26ma piazza Emiliano Giampietro (Yacht Club Punta Ala). In 31ma posizione Umberto Verna (Lega Navale Chiavari & Lavagna) e con gli stessi punti (120) Gianluca Rita Carta (Lega Navale Palermo).

Nel doppio è ancora Polonia

Anche nel doppio una super Polonia ha piazzato al primo e secondo posto i propri equipaggi: Bury-Wozniak seguiti da Cichocki-Gornas Grudzien. Subito dopo ancora l’Australia con la coppia Symonds-Klinger. Poi due doppi francesi a ridosso del podio: Bril-Mallet eGagnieu-Bertholon.

In top ten la prima coppia azzurra, Lovato-Ferjani della Lega Navale Monfalcone.

Domani si torna in acqua di mattina con le regate doppie e nel pomeriggio con i singoli.

Venerdì 8 ottobre

Alle 10.30 – Regate doppio

Alle 11 – Uscita Wow – Catamarano Spirito di Stella

Alle 14.30 – Regate singoli

Sabato 9 ottobre

Alle 10.30 – Regate singoli

Alle 11 – Uscita Wow – Catamarano Spirito di Stella

Alle 13.30 – Regate doppio

Alle 16 – Cerimonia di chiusura e premiazione.