Serie B, si gioca al Penzo alle 20.30

Il Venezia per mantenere la seconda posizione, il Palermo per riprendere la sua corsa e continuare a navigare nelle alte zone della classifica. Non mancano le motivazioni alle due formazioni che si affronteranno questa sera alle 20.30 al Penzo nel match valido per la settima giornata del campionato di serie B.

Se i padroni di casa hanno rallentato nel turno precedente pareggiando 0-0 a Brescia sul campo di una squadra ripescata, i rosanero devono dimenticare il bruttissimo scivolone di venerdì scorso quando al Barbera, di fronte a 26mila spettatori hanno lasciato l’intera posta al Cosenza al termine di 90 minuti deludenti nei quali si è spenta la luce.

Un eventuale successo di Brunori e compagni permetterebbe loro il sorpasso in classifica. Alla vigilia della partita, il Palermo ha 10 punti mentre il Venezia ne ha raccolti 12 ma con una partita in più (frutto di 3 vittorie e 3 pareggi).

Venezia-Palermo, dove vederla in tv e streaming

La partita verrà trasmessa in diretta tv su Dazn e Sky a partire dalle 20.30. Entrambi, va ricordato, sono servizi a pagamento.

Nel primo caso basta accedere all’app di Dazn tramite smart tv, Google Chromecast, Amazon Firestick, PS4, PS5, Xbox One o Xbox Series X/S e selezionare l’evento in programma. Ascoli-Palermo si potrà seguire l’evento in diretta streaming su Dazn tramite l’app su tablet o cellulare/smartphone. L’alternativa è vedere la partita accedendo al sito tramite cellulare, tablet (iOS o Android) o pc. Streaming anche su Sky Go o Now Tv.

I precedenti, nella scorsa stagione Palermo a bocca asciutta

Venezia e Palermo si incrociano complessivamente per la 54ma volta con un bilancio di 20 vittorie rosanero, 17 dei lagunari e 16 pareggi. In trasferta però i rosanero hanno raccolto 6 vittore, l’ultima delle quali vent’anni fa, nel 2003 in un incontro valido per la 30ma giornata del campionato di serie B. Il Palermo vinse 2-0 con un gol di Codrea su rigore e La Grotteria.

Da allora Palermo e Venezia si sono sfidate in terra veneta altre 5 volte ed i siciliani hanno racimolato appena 3 pareggi.

Nella scorsa stagione, la squadra di Corini venne battuta in rimonta: il vantaggio di Brunori venne rimontato dai gol di Johnsen, Pohjanpalo e Tessman. Inutile il 3-2 siglato quasi allo scadere da Tutino su rigore. Un successo quello del Venezia che bissò quanto fatto dalla squadra all’andata quando si impose al Barbera per 1-0 con rete di Pohjanpalo con Brunori che sbagliò il rigore del pareggio a ripresa inoltrata.

I rosanero in casa degli arancioneroverdi hanno raccolto soddisfazioni soprattutto negli anni ’60 quando vinsero 3 volte su 6. Ma si tratta di gloria lontana.

Il Penzo è rimasto un campo ostico per il Palermo. Venezia ha vinto le ultime due partite di Serie B contro il Palermo e potrebbe infilare tre successi consecutivi contro i rosanero per la prima volta nella competizione.

Gli ex di turno

Diversi gli ex della sfida. Da una parte e dell’altra. Nel Palermo troviamo Lo Stulac che in Laguna ha giocato 43 volte dal 2016 al 2018 con nove reti all’attivo di cui una proprio ai rosanero nella serie cadetta 2017-2018 nel 3-0 con il quale i veneti superarono i rosa. Segnarono Suciu (servito da Stulac), poi il centrocampista sloveno ed Andelkovic in una stagione che segnò l’inizio della fine dei siciliani che arrivarono ad un punto dalla promozione diretta e persero la famosa finale dei play off con il Frosinone. Il Venezia chiuse la regular season alle spalle dei rosa che tuttavia si presero la soddisfazione di eliminare i lagunari nelle semifinali.

Ex Venezia anche Francesco Di Mariano, che non sarà della partita e che nel 2021 centrò la promozione in massima serie. Per lui 82 presenze e 12 reti ed una promozione in serie A nella stagione 2020-2021.

Jacopo Segre ed Ales Mateju hanno vestito anche loro la maglia del Venezia. Pietro Ceccaroni è invece l’ex più “fresco”: si è svincolato questa estate ma ha giocato 131 volte con 7 reti con un salto in massima serie nel 2020-2021.

Nel Venezia, invece, troviamo Mato Jajalo che a Palermo ha raccolto 147 presenze tra gennaio 2015 e giugno 2019 tra A e B. Per lui anche 6 reti. Il centrocampista non è disponibile per la sfida con la sua ex squadra.

Probabile formazione rosanero

Eugenio Corini schiererà il 4-3-3 a lui caro ma deve valutare le condizioni di diverse pedine. Non ci saranno Buttaro e Valente infortunati mentre Di Mariano si è fermato per un risentimento muscolare.

Pigliacelli dovrebbe avere superato in toto le noie muscolari avute nel match col Cosenza. La difesa dovrebbe essere confermata per tre quarti: i centrali Lucioni e Ceccaroni saranno coadiuvati a destra da Mateju mentre dovrebbe iniziare il match Lund sulla sinistra con Aurelio pronto a subentrare per il cambio naturale.

A centrocampo Segre dovrebbe partire dal primo minuto; Gomes dovrebbe iniziare e Stulac dovrebbe essere riconfermato in cabina di regia. Henderson uscito col Cosenza molto stanco dovrebbe partire dalla panchina.

In avanti Brunori va a caccia della prima rete stagionale, ai lati dovrebbero esserci Di Francesco ed uno tra Insigne e Mancuso.

Palermo (4-3-3). Pigliacelli; Mateju, Ceccaroni, Lucioni, Lund (Aurelio); Segre, Gomes (Henderson), Stulac; Di Francesco, Brunori, Insigne (Mancuso).

Probabile formazione Venezia

Anche il Venezia di Paolo Vanoli dovrebbe schierare il 4-3-3 e si dovrebbe affidare a Joronen in porta, poi Zampano, Altare, Idzes e Sverko in difsa. Ellerton, Tessman e Busio a centrocampo con Johnsen, il bomber Pohjanpalo e Cheryshev in avanti con quest’ultimo favorito su Pierini.

Venezia (4-3-3): Joronen; Zampano, Altare, Idzes, Sverko; Ellerton, Tessman, Busio; Johnsen, Pojahnpalo, Chreyshev.

I convocati di Corini per Venezia

Questi i calciatori rosanero convocati per la partita col Venezia:

Portieri : 1 Desplanches, 13 Kanuric, 22 Pigliacelli

: 1 Desplanches, 13 Kanuric, 22 Pigliacelli Difensori : 2 Graves, 3 Lund, 5 Lucioni, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 31 Aurelio, 32 Ceccaroni, 37 Mateju

: 2 Graves, 3 Lund, 5 Lucioni, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 31 Aurelio, 32 Ceccaroni, 37 Mateju Centrocampisti : 4 Gomes, 6 Stulac, 8 Segre, 20 Vasic, 53 Henderson; Coulibaly

: 4 Gomes, 6 Stulac, 8 Segre, 20 Vasic, 53 Henderson; Coulibaly Attaccanti: 7 Mancuso, 9 Brunori, 11 Insigne, 17 Di Francesco, 27 Soleri.

Venezia-Palermo, arbitra Baroni

Niccolò Baroni arbitra la sfida del Penzo di martedì sera. L’Aia ha diramato le designazioni arbitrali. Il fischietto della sezione di Firenze sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Rossi e Votta. Quarto uomo: Ancora. Al Var Maggioni, Avar Paganessi.

