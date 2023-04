Venezia-Palermo, dove vederla in tv e streaming, rosanero a caccia di riscatto

Edoardo Ullo di

15/04/2023

Il Palermo per non perdere il treno play off che dista tre lunghezze e riscattarsi dalla prova deludente col Cosenza, il Venezia per non affondare nella zona retrocessione ed allontanarsi dal pericolo. Queste le motivazioni principali delle due formazioni che si affrontano sabato 15 aprile alle 14 allo stadio Pier Luigi Penzo per la 33ma giornata del campionato di serie B.

Ma c’è da riscattare anche la sconfitta dell’andata. Al Barbera, infatti, i lagunari si imposero 1-0 con una rete a metà ripresa di Pohjanpalo, bomber dei veneti con 11 gol all’attivo. Una sfida caratterizzata da un rigore fallito da parte di Brunori (14 realizzazioni per lui) e da una marcatura di Bettella annullata dal var nel finale.

Il Palermo inoltre non vince in trasferta da fine gennaio quando si impose ad Ascoli per 2-1. Di contro il Venezia non perde in casa da cinque turni, ovvero dallo 0-1 col Sudtirol dello scorso 21 gennaio Tuttavia c’è da aggiungere che la formazione di casa al Penzo è stata finora un disastro: 4 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte.

I siciliani, di contro, lontano dal Barbera hanno raccolto 3 successi, 7 pareggi e 6 ko. Un ruolino di marcia non esaltante acuito dal fatto che nelle ultime 9 partite Brunori e compagni hanno vinto soltanto una volta, pareggiando 6 e perdendo in due occasioni a Genova ed a Parma. Troppo poco se si vuole fare il famoso step successivo ed agguantare la griglia per gli spareggi per sognare la serie A. La classifica parla chiaro: Palermo nono con 43 punti a tre lunghezze dalla zona play off ma con senza un successo o in caso di sconfitta, potrebbe essere il caso di guardarsi le spalle per evitare brutte sorprese.

Corini punta al 3-5-2, probabili formazioni

Il tecnico Eugenio Corini quasi certamente schiererà il 3-5-2 (modulare) che da diversi mesi è ormai una certezza. Gli interpreti dovrebbero essere per la stragrande maggioranza i soliti. Al netto di infortuni. In porta Pigliacelli, poi difesa a tre con Mateju, Nedelcearu e Marconi a formare la linea centrale.

Nel centrocampo a 5 con gli esterni che hanno il compito di spingere ma anche di coprire dovrebbero trovar posto Valente (e questo sarebbe un ritorno da titolare dopo l’esperimento poco riuscito di Segre in quella posizione col Cosenza) ed Aurelio a sinistra. La mediana sarebbe composta da Segre, Gomes e Verre. Con Damiani e Broh pronti a subentrare. Mentre è quasi certo che la stagione di Francesco Di Mariano sia finita e che il numero 10 rosanero si debba sottoporre ad intervento chirurgico al ginocchio sinistro per la gonalgia.

In avanti non dovrebbero esserci troppi dubbi. Brunori sicuramente anche se il bomber è reduce da un fastidioso infortunio ed il momento non è certamente positivo. Al suo fianco molto probabilmente ci sarà Soleri. In panchina Tutino e Vido.

Venezia (3-4-1-2): Joronen; Hristov, Ceppitelli, Carboni; Candela, Tessmann, Milanese, Zampano; Cheryshev; Pohjanpalo, Johnsen.

Palermo (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Valente, Segre, Gomes, Verre, Aurelio; Brunori, Soleri.

Dove vedere Venezia-Palermo in tv e streaming

Trasferta lontana e riservata solo ai sottoscrittori della tessera del tifoso. Gli appassionati potranno seguire la partita in tv o sui dispositivi mobile (smartphone, tablet con dispositivi iOS ed Android) o computer grazie ai servizi in abbonamento offerti da Sky, Dazn ed Helbiz Live. In particolare su Sky Sport (canali 201, 202, 249 e 251. Disponibile anche in streaming su Sky Go e Now Tv). Helbiz è presente nei canali di Prime Video.

Diretta anche su OneFootball in modalità pay-per-view al prezzo di 2.99 euro L’acquisito singolo si può effettuare anche sulla pagina Facebook di Helbiz Live ma in questo caso il costo è 3.49 euro.

Gariglio arbitra al Penzo

Matteo Gariglio di Pinerolo arbitra Venezia-Palermo. Il fischietto piemontese è coadiuvato dagli assistenti Niccolo Pagliardini di Arezzo e Marco D’Ascanio di Ancona. Il quarto uomo sarà Luigi Catanoso di Reggio Calabria.

Al Var Antonio Di Martino di Teramo. Suo assistente (Avar) Oreste Muto di Torre Annunziata.