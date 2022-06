Ovazione per i giocatori e per Baldini

Entusiasmo rosanero alle stelle per una vigilia altamente emozionante. I tifosi hanno risposto presente all’appello del gruppo Ultras Curva Nord 12 che aveva chiamato a raccolta gli appassionati davanti allo stadio Renzo Barbera per la sera della vigilia della finale dei play off tra Palermo e Padova che si giocherà domani sera, domenica 12 giugno, alle 21.15.

Questa sera, dunque, in circa 700 – e probabilmente anche qualcosa in più – si sono radunati a partire dalle 20 nel piazzale antistante la tribuna, di fronte all’ingresso principale dell’impianto di viale del Fante. Riempiendolo verso i momenti più caldi, ovvero quando si sono affacciati i giocatori del Palermo e subito dopo, a fine manifestazione, il tecnico Silvio Baldini. Era già successo un paio di settimane fa, il 19 maggio, alla vigilia del ritorno dei quarti di finale con la Virtus Entella.

Cori, bandiere, fumogeni, i tifosi sono già in clima partita

I tifosi, spinti anche dal gruppo Ultras Curva Nord 12, hanno cantato a squarciagola i classici cori da stadio. Gli appassionati sono già in clima partita. Non sono mancanti anche i fumogeni. Ma sono stati gli applausi e il genuino entusiasmo ad essere protagonisti. I supporter organizzati hanno dato la carica, è vero, ma i tantissimi appassionati di fede rosanero hanno mostrato un entusiasmo non comune neppure ai tempi della serie A.

Tantissimi, inoltre, ed è stato bello notarlo, i bambini con le famiglie, pronti a farsi i selfie di fronte allo stadio illuminato di rosa. Tantissimi con le maglie dei propri beniamini, Brunori, Valente e qualcuno, i più grandicelli, anche con maglie più datate e storiche (anche quella di Cappioli, capitano di quel Palermo che centrò nella stagione 2000/2001 la promozione in serie B). Presente, passato e futuro si uniscono per dare una unica voce al tifo rosanero.

Clima di festa targato Palermo, ovazione per Baldini

Insomma, un clima di festa contagioso che ha coinvolto tutti, ma proprio tutti. L’apice si è raggiunto con il discorso di Silvio Baldini. Il tecnico del Palermo è stato osannato da tutta la folla presente che ha gridato il suo nome. L’allenatore rosanero ha ringraziato i tifosi “Noi andiamo, i giocatori pure, voi rimanete – ha detto – siete voi la forza di questo Palermo”.

Tutti hanno chiesto la serie B ma al tempo stesso hanno ringraziato l’esperto allenatore per il lavoro fatto. Baldini “Chi ha fede non perde mai” ed ha poi raccontato, in metafora, le difficoltà che ha incontrato la squadra per arrivare fino a questo punto paragonandole all’evoluzione da bruco in farfalla. “Con le ali forti, al punto giusto, si può volare alto”.

“Vi ringrazio ma ricordatevi: la cosa più importante siete voi che ci sarete sempre, negli anni e nei secoli. I vostri applausi mi riempiono di orgoglio, ma io sono un veicolo, i protagonisti siete voi e i giocatori che il destino ha portato qua”.

E conclude, visibilmente emozionato: “Diventa difficile non commuovermi ma voglio farlo domani sera insieme a tutti voi. Non perdete mai questa fede perché voi non sarete mai sconfitti. Forza Palermo!”.

Domani potrebbero essere messi in vendita gli ultimi biglietti

Intanto, nella mattinata di domani, domenica 12 giugno, potrebbero essere messi in vendita gli ultimi biglietti – i last minute – per l’attesissimo match. Sono stati venduti, finora, 33.300 biglietti. Potrebbe essere superata quota 34.000 anche se il record stagionale con la Feralpisalò (33.037 presenze) non sarà battuto perché il settore ospiti (circa 2.000 posti) sarà occupato da oltre 500 supporter del Padova. Con i Leoni del Garda, invece, si vendettero anche i tagliandi del settore ospiti in quanto i tifosi lombardi si presentarono in 6 e vennero ospitati in tribuna.

Palermo-Padova, diretta in chiaro anche per l’estero

A riprova dell’interesse per questa finalissima tra Palermo e Padova che mette in palio la promozione in serie B, la Lega Pro ha annunciato che il match sarà trasmesso in chiaro su Rai Italia per gli italiani all’estero. Tanti tifosi siciliani lontani dalla propria terra potranno fare il tifo per i rosanero e sospingerli, chissà, verso l’obiettivo. Il Palermo parte dalla vittoria dell’andata per 1-0 (Floriano). Ai rosa basta anche un pareggio.