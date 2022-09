Serie B, al Benito Stirpe uno dei big match della sesta giornata

Oggi è il gran giorno di Frosinone-Palermo che si gioca alle 14 al Benito Stirpe. Un’attesa lunga 4 anni 3 mesi e un giorno da quella sfida contestatissima della finale di ritorno dei play off per la serie A della stagione 2017-2018 dal risultato amaro di 2-0 che diede la promozione in massima serie ai ciociari e fu l’inizio del calvario dei rosanero.

Frosinone-Palermo, dove vederla in tv e streaming

La sfida odierna che fa parte del programma della sesta giornata di andata del campionato di serie B si potrà vedere in diretta in abbonamento su Dazn, Sky (sul sul canale 253 con le applicazioni Sky Go e Now tv) ed Helbiz Live.

Ed anche sulla piattaforma Onefootball al prezzo di 2.99 euro.

Previsti un migliaio di tifosi rosanero

C’è grande attesa per questo match e la tifoseria del Palermo non farà mancare il suo supporto. Anche a Reggio Calabria furono in circa 800 presenti al Granillo. Per la partita di questo pomeriggio dovrebbero essere un migliaio i supporters rosanero.

Il Benito Stirpe, lo stadio di Frosinone contiene poco più di 16mila spettatori con un settore ospiti di 1.035 posti. Si preannuncia una sfida caldissima.

Osservatorio, partita ad alto rischio

Per l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive la partita tra Frosinone e Palermo è gara “ad alto rischio a causa della rivalità tra le due tifoserie”.

Ecco quanto si legge testualmente nel comunicato dell’Osservatorio: “Per l’incontro di calcio di Serie B Frosinone-Palermo del 17 settembre 2022, caratterizzato da profili di rischio riconducibili alla rivalità tra le due tifoserie, si suggerisce l’adozione, in sede di Gos delle seguenti misure organizzative: vendita dei tagliandi per i residenti nella regione Sicilia esclusivamente per il settore ‘ospiti’; impiego di un adeguato numero di steward; rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore”.

I precedenti tra Frosinone e Palermo

La maledetta finale dei play off per la serie A del 16 giugno 2018 è il ricordo più nitido e lo scontro più recente tra le due compagini.

Il Frosinone vinse 2-0 la sfida di ritorno al Benito Stirpe ribaltando il 2-1 del Barbera di tre giorni prima e festeggiando la storica promozione in massima serie. Segnarono nella ripresa Maiello (52’) e Ciano in pieno recupero, al ’96. Ma quella partita fu piena di veleni e venne ricordata per l’antisportività del club laziale: dalla panchina del Frosinone vennero buttati in campo dei palloni durante le azioni offensive dei rosanero. E poi le polemiche per l’arbitraggio di La Penna.

Le due squadre si incrociarono la prima volta nella stagione 1988-1989 nell’allora serie C1. Era il Palermo di Giorgio Rumignani, neopromosso dalla C2 (allenava Giuseppe Caramanno), il primo anno di Roberto Biffi. Era il 9 ottobre del 1988 e finì 2-0 per i rosanero alla Favorita. Quella stagione vide il Palermo chiudere al terzo posto il girone B della terza serie a due soli punti dalla seconda posizione che sarebbe valsa la promozione in serie B. All’epoca i punti a vittoria erano 2 e non vi erano play off e play out. I ciociari finirono al terzultimo posto e scesero in C2 nonostante i 30 punti raccolti.

Per ritrovare Frosinone e Palermo di fronte, bisognerà attendere il 24 aprile del 2016, in serie A. Si giocò per la quartultima giornata ed i rosanero si imposero 2-0 iniziando una rimonta che li portò poi a salvarsi. Segnarono Gilardino al 10’ e Trajkovski al 92’. Siciliani salvi, ciociari in B.

La vendetta però è un piatto che si consuma freddo. Nella stagione 2017-2018, il Palermo, neoretrocesso, affrontò i ciociari due volte al Benito Stirpe. La prima, durante la stagione regolare, si chiuse 0-0. L’altra, come abbiamo già raccontato e come è ampiamente risaputo, si chiuse 2-0 per il Frosinone che festeggiò la promozione in massima serie.

In termini di gol, in otto partite complessive tra Sicilia e Ciociaria, il Palermo ha realizzato 12 reti al Frosinone, rimanendo a secco solo in 2 circostanze. Gli avversari, invece, hanno segnato 4 gol complessivamente.

Palermo verso Frosinone, i convocati di Corini

Il tecnico Eugenio Corini ha convocato 23 giocatori per la partita di domani. C’è un’assenza dell’ultimo minuto. Manca Nicola Valente che non sarà disponibile, in via precauzionale, a causa di un affaticamento muscolare. Le condizioni del calciatore verranno rivalutate nei prossimi giorni. Per il resto solite assenze in casa Palermo. Rimangono ai box per il recupero dai vari infortuni i difensori Andrea Accardi e Mladen Devetak ed il centrocampista Jeremie Broh.

Gli ultimi due, smaltiti i postumi degli infortuni, torneranno con ogni probabilità arruolabili dopo la sosta. Ritorna dalla squalifica Davide Bettella che ha scontato il suo turno dopo la doppia ammonizione di Reggio Calabria

Portieri: 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli.

Difensori: 2 Pierozzi, 3 Sala, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 23 Doda, 25 Buttaro, 37 Mateju, 48 Bettella e 79 Lancini.

Centrocampisti: 5 Gomes, 8 Segre, 16 Stulac, 21 Damiani, 28 Saric.

Attaccanti: 7 Floriano, 9 Brunori, 10 Di Mariano, 19 Vido, 27 Soleri, 77 Elia.

Arbitra Giua di Olbia

Antonio Giua di Olbia sarà l’arbitro di Frosinone-Palermo. Il fischietto sardo sarà coadiuvato dagli assistenti Filippo Meli di Parma e Giorgio Peretti di Verona. Il quarto uomo sarà Francesco Carrione di Castellamare di Stabia. Ed infine, Var: Marco Guida di Torre Annunziata e assistente (Avar), Gianluca Sechi di Sassari.