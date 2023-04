Serie B, tra i rosanero rientra Broh

Sono ventitré gli uomini convocati dal tecnico Eugenio Corini per la partita della 32ma giornata del campionato di serie B che si disputa lunedì 10 aprile alle 20.30 allo stadio Renzo Barbera e che vede opporsi il Palermo al Cosenza.

Mancano Di Mariano e Graves

Due le assenze di rilievo nella lista diramata poco fa dal club rosanero. La prima era preventivabile date le condizioni fisiche di Francesco Di Mariano. Il numero 10 infatti continua la terapia per curare la gonalgia al ginocchio sinistro e per lui – come ha detto ieri il tecnico rosanero durante la conferenza di presentazione del match – potrebbero esserci altre due o tre settimane di stop.

Manca anche Simon Graves che non sarà disponibile a causa di un affaticamento muscolare

Questi i calciatori rosanero convocati per la gara di domani contro il Cosenza.

Broh convocato

Jeremie Broh, di contro, risulta tra i convocati. La rifinitura svolta oggi ha convinto lo staff a chiamarlo in causa. Tuttavia, il mediano, non dovrebbe partire titolare. Anche questa evenienza è stata spiegata ieri da Corini. Per lui si prevede probabilmente un impegno nei minuti finali della partita con i silani.

Le probabili scelte di Corini

Il tecnico rosanero Eugenio Corini dovrebbe optare ancora una volta per il 3-5-2 modulare. Pigliacelli tra i pali inamovibile. In difesa i rientranti Nedelcearu e Marconi torneranno ai loro consueti compiti. A fianco a loro Mateju.

A centrocampo Valente a destra mentre a sinistra dovrebbe essere confermato Aurelio nonostante il recupero di Sala. La cerniera di centrocampo dovrebbe essere formata da Gomes, Saric e Verre. In avanti torna Brunori (a caccia del 15mo gol) che potrebbe essere affiancato da Soleri. Quest’ultimo dovrebbe essere favorito rispetto a Tutino.

I convocati per Palermo-Cosenza

Portieri: 1 Grotta, 12 Massolo, 22 Pigliacelli

Difensori: 3 Sala, 4 Orihuela, 11 Masciangelo, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 37 Mateju, 79 Lancini

Centrocampisti: 5 Gomes, 8 Segre, 14 Broh, 21 Damiani, 26 Verre, 28 Saric, 30 Valente

Attaccanti: 7 Tutino, 9 Brunori, 19 Vido, 27 Soleri.