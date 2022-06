Serie C, dalle 13 caccia ai biglietti per la finale dei play off

Corre il conto alla rovescia per la finale di ritorno dei play off tra Palermo e Padova che si disputerà domenica 12 giugno alle 21.15 allo stadio Renzo Barbera. Oggi a partire dalle 13 scatterà scatterà la vendita libera dei biglietti dopo che nei primi due giorni di prevendita riservata agli abbonati che hanno esercitato il diritto di prelazione sono stati staccati 4.100 tagliandi.

Scatta la caccia al biglietto

Oggi all’ora di pranzo, dunque, scatta la caccia al biglietto vera e propria. Sia ai botteghini che virtuale. Ed a tal proposito, in occasione della sfida con la Feralpisalò si registrarono code di oltre un’ora online per l’acquisto del prezioso tagliando. Una caccia nelle scorse occasioni ha portato l’impianto di viale del Fante a pienoni. Si prospetta un nuovo record, un nuovo “over 30.000”.

In questi play off organizzati dalla Lega Pro la ci sono stati numeri in crescendo. Con la Triestina 31.801 nel match degli ottavi, con la Virtus Entella di 33.024 nei quarti di finale, e 35.037 nella semifinale con la Feralpisalò. E visto l’entusiasmo sempre crescente dovuto anche al successo esterno dei rosanero (1-0 gol di Floriano) di domenica scorsa nel match di andata, il record stagionale registrato con i Leoni del Garda lo scorso 30 maggio potrebbe essere superato. Sarebbe l’ennesimo primato in terza serie per il Palermo in questa stagione.

I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle 20.55 di domenica 12 giugno o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

– il sito Vivaticket

– i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale

– il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera. (Tutti i giorni dalle 8 alle 20. Domenica 12 giugno fino alle 15.

I prezzi dei biglietti per Palermo-Padova

Ecco il dettaglio dei prezzi dei biglietti, si va dai 5 ai 30 euro.

Tariffa intera

Curva nord (superiore e inferiore), 5 euro

Curva sud (superiore e inferiore), 5 euro

Gradinata – Tribuna Monte Pellegrino (superiore e inferiore), 8 euro

Tribuna Laterale (superiore e inferiore), 14 euro

Tribuna Centrale (superiore), 20 euro

Ed infine Tribuna Centrale (inferiore), 30 euro.

Diretta Tv in chiaro, vetrina nazionale

La sfida decisiva per la promozione in serie B sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai2. Oltre che in streaming su Eleven Sports e su Sky. Per l’occasione, la partita comincerà alle 21.15, con un quarto d’ora di ritardo rispetto all’orario originario. A dare conferma di tutto è il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli su Twitter: “Palermo-Padova, domenica 12 giugno ore 21.15, la finale delle finali nel segno della sportività tra tifoserie gemellate e grande agonismo. Rai2 in diretta, Sky in diretta, Eleven in diretta: spettacolo vero in Italia e nel mondo”, ha scritto Ghirelli su Twitter.

Perenzoni arbitra Palermo-Padova

L’Aia, l’associazione italiana arbitri, ha comunicato il nome del direttore di gara della finale di ritorno tra Palermo e Padova. Si tratta di Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto. Gli assistenti sono Severino di Campobasso e Niedda di Ozieri; quarto ufficiale Ermanno Feliciani. Nelle prossime ore saranno designati il Var ed il suo assistente. Come si ricorderà il Var è stato introdotto in serie C dalle semifinali.

Perenzoni ha arbitrato in questa stagione 24 incontri tra serie C e Primavera. Ha già diretto le due squadre. Con i rosanero ha arbitrato in occasione di Palermo-Bari del 19 dicembre 2021, finì 0-0.

Col Padova ha diretto la finale di andata della Coppa Italia di Serie C (col Sudtirol finita 0-0) mentre lo scorso 17 maggio ha arbitrato l’andata dei play off con la Juventus Under 23 vinta dai biancoscudati in trasferta per 1-0.