Serie B, quasi tutti abili ed arruolati

Manca sempre meno alla ripartenza del campionato, il Palermo ospiterà sabato 1 ottobre al Renzo Barbera il Sudtirol per la settima giornata di serie B. Le due squadre, che si ritroveranno l’una di fronte all’altro per la prima volta in assoluto, sono appaiate in classifica a quota 7. Il tecnico Corini va verso la conferma di modulo e uomini. A tal proposito potrebbe dare fiducia allo stesso Undici iniziale di Frosinone nella sfida pre-pausa che i rosanero hanno perso per 1-0.

Nessun dubbio sul 4-3-3 che è tratto distintivo del tecnico. Un modulo che è stato provato e riprovato nel ritiro della scorsa settimana a Manchester. Un ritiro quest’ultimo che dovrebbe essere servito ai giocatori ed a Corini per conoscersi al meglio.

Buone notizie dall’infermeria, rientrano in tre

Arrivano buone notizie dall’infermeria. Tornano Accardi, Broh (ex di turno, la scorsa stagione ha giocato in prestito con gli altoatesini vincendo il campionato di serie C) e Devetak mentre è in dubbio Bettella che ha accusato un affaticamento muscolare nei giorni scorsi. Anche Vido dovrebbe essere abile ed arruolato.

Tante defezioni nel Sudtirol

Pierpaolo Bisoli, invece, ha pessime notizie rispetto al collega. Il tecnico del Sudtirol è in emergenza: mancheranno sette calciatori con l’ultima tegola in ordine cronologico di Hans Nicolussi Caviglia che è out per un infortunio muscolare.

Il giovane centrocampista ha giocato cinque partite su sei da titolare. Per Bisoli un’assenza di rilievo. Fuori anche Sprocati, Siega, Vinetot, Voltan, Marconi e Belardinelli

Palermo-Sudtirol le possibili scelte di Corini

Come detto, Corini potrebbe riconfermare l’Undici che ha iniziato la partita a Frosinone e quindi Pigliacelli in porta, Buttaro a destra, Mateju a sinistra, la coppia centrale formata da Nedelcearu che è rientrato dalla nazionale romena, e Marconi. I tre di centrocampo dovrebbero essere Segre, Stulac e Saric con quest’ultimo che ha esordito con la maglia della nazionale bosniaca. In avanti Elia e Di Mariano ai lati ed al centro Brunori che in casa si è confermato implacabile andando sempre a segno nelle tre precedenti uscite del Palermo al Barbera. Domani il tecnico Eugenio Corini in conferenza stampa presenterà questa partita e sarà diramata la lista dei convocati.

Le probabili formazioni

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi, Mateju; Segre, Stulac, Saric; Elia, Brunori, Di Mariano.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bettella

Sudtirol (4-4-2): Poluzzi; Berra, Zaro, Masiello, D’Orazio; De Col, Crociata, Tait, Rover; Mazzocchi, Odogwu.

Indisponibili: Nicolussi Caviglia, Sprocati, Siega, Vinetot, Voltan, Marconi, Belardinelli

Squalificati: nessuno.

Palermo-Sudtirol, arbitra Paterna

Palermo-Sudtirol sarà arbitrata da Daniele Paterna di Teramo. Gli assistenti di linea saranno Schirru e Niedda. Quarto uomo Gigliotti. Al var Marco Serra, arbitro che pochi mesi fa fu protagonista di quel clamoroso errore durante Milan – Spezia che costò i 3 punti ai rossoneri in piena lotta scudetto. L’assistente Var è Pagliardini.