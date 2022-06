basket, serie A1 femminile

Nuovo arrivo in casa Virtus Eirene Ragusa. Beatrice Attura vestirà la maglia biancoverde per la prossima stagione 2022/2023 in massima serie.

Affiancherà Francesca Dotto in cabina di regia

La playmaker classe 1994, insieme a Francesca Dotto – altro volto nuovo del club ibleo – sarà dunque chiamata a dettare i tempi di gioco della squadra che si troverà per il decimo anno consecutivo ai nastri di partenza della massima serie di basket femminile. Con questo nuovo arrivo, La Virtus Eirene Ragusa ha completato la nuova cabina di regia.

Uno scudetto vinto con Venezia nella stagione 2020/2021, Beatrice ha vestito la maglia della formazione lagunare anche nella stagione appena conclusa, disputando 28 partite tra regular season, coppa Italia e play off, mettendo a segno più di 5 punti di media a gara con la media di due assist a partita.

Attura “Ragusa scelta naturale”

“Ragusa è stata una scelta naturale – dice la neo giocatrice biancoverde – perché penso che sia una squadra dove posso riprendere fiducia e imparare tanto come playmaker. Cerco sempre di dare tanta energia in campo partendo dalla difesa. In attacco farò ciò che è meglio per la squadra, mettendo come al solito tanta energia e velocità. Negli anni dove sono venuta al Palaminardi ho trovato sempre un palazzetto pieno di persone con tanta energia. Si sente che Ragusa ha un grande seguito e questa è una cosa poco comune nel basket femminile. Quindi non vedo l’ora di invertire i ruoli e sentire il tifo dalla mia/nostra parte! Sono fiduciosa del fatto che possiamo toglierci delle soddisfazioni e non vedo l’ora d’iniziare e conoscere tutti”.

Di lei il direttore sportivo Alessandro Scrofani dice: “Un’atleta unica per grinta, con velocità, tiro e ottima visione di gioco. La seguivamo da un po’ e alla fine siamo riusciti a chiudere una trattativa non facile, anche grazie all’ottimo lavoro del suo agente Stefano Luigini che ringraziamo. Siamo felici che Beatrice abbia accettato questa nuova sfida e non vediamo l’ora di accoglierla a Ragusa”.

Si delinea sempre più il volto della Virtus Eirene Ragusa

Prende più forma il nuovo volto della Virtus Eirene Ragusa. Pochi giorni fa è stato ufficializzato l’approdo di Kristine Vitola. L’esperta giocatrice lettone, 31enne, è un’ala-pivot di 196 centimetri che può vantare un’importante carriera nelle migliori squadre europee e che ha disputato Eurolega ed Eurocup. Nella stagione appena conclusa Kristine ha militato all’Olympiacos, dove ha collezionato 33 presenze, mettendo a segno 13 punti di media a partita in circa 25 minuti di media di utilizzo per gara e tirando con il 50% da due, il 35% da tre e quasi l’80% dalla lunetta, raccogliendo inoltre la media di 7 rimbalzi a partita e dispensando quasi due assist per gara.

Nel corso della sua carriera anche squadre come Fenerbache, Gdynia (con la quale è già venuta a Ragusa, da avversaria, in Eurocup) e Avenida. Esperienza e numeri che dimostrano il valore della giocatrice che arriverà a Ragusa e per la quale non è mancato un importante impegno della proprietà.