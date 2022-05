Colpo della Virtus Eirene Ragusa, da Schio arriva Francesca Dotto

Edoardo Ullo di

26/05/2022

Colpo di mercato della Virtus Eirene Ragusa in vista della prossima stagione nella massima serie di basket femminile. La playmaker, ormai ex Schio, e della nazionale italiana Francesca Dotto è una nuova giocatrice del club biancoverde.

Quattro scudetti, quattro Supercoppe e tre coppe Italia, Francesca Dotto arriva nel capoluogo ibleo quanto mai carica del suo bagaglio tecnico e di esperienza. Le ultime cinque stagioni a Schio e precedentemente a Lucca, Dotto è un playmaker puro di sicuro affidamento, capace di dettare i tempi di gioco, con buon tiro da tre e uno contro uno.

La giocatrice classe 1993 in questi giorni è stata a Ragusa dove ha già avuto modo di conoscere l’ambiente e tornerà alla fine di agosto quando sosterrà le visite mediche prestagionali per poi iniziare la preparazione con il resto della squadra.

Dotto “Consapevole di quanto squadra e società siano competitive”

“Sono davvero contenta di fare parte della Virtus Eirene Ragusa per la prossima stagione – dice la neo giocatrice biancoverde – Ci siamo trovati contro da avversari tante volte negli ultimi anni, e proprio per questo motivo sono consapevole di quanto questa squadra e questa società siano competitive. Ho avuto l’occasione di venire a Ragusa qualche giorno e ho apprezzato l’accoglienza calorosa che caratterizza i Ragusani. Sono felice ed entusiasta di questa nuova esperienza, non vedo l’ora di cominciare e sono sicura che sapremo toglierci diverse soddisfazioni”.

Scrofani “Eravamo alla ricerca di giocatrice di qualità ed esperienza”

Da parte sua, il direttore sportivo Alessandro Scrofani aggiunge: “Siamo contenti di potere avere Francesca in gruppo con noi per la prossima stagione. Eravamo alla ricerca di una giocatrice che ci potesse dare qualità ed esperienza nel ruolo e sicuramente Francesca è il profilo ideale”.

Il mercato non è certo concluso: la società continua a lavorare per la definizione del roster che comporrà la squadra edizione 2022-2023. Nelle settimane scorse, Awak Kuier e Mariella Santucci avevano lasciato il club ibleo.