Pallavolo femminile serie B2, due schiacciatrici rinforzano il roster

La matricola Volley Palermo si rinforza. Le indiscrezioni diventano conferme. E così, in vista della prossima stagione nel campionato nazionale di serie B2 di pallavolo femminile, il club palermitano ufficializza l’arrivo di due schiacciatrici: la giovane Marta Li Muli e l’esperta Svetla Angelova.

L’obiettivo della squadra è quello di centrare una salvezza serena alla sua seconda esperienza in quarta serie e poi costruire una base per raggiungere la serie B1 entro tre anni.

Marta Li Muli arriva dal Marsala

Marta Li Muli, quindi, è ufficialmente una giocatrice della Volley Palermo. Schiacciatrice palermitana classe 2000 ed alta 1.77, nell’ultima stagione ha conquistato la salvezza in serie B1 a Marsala. L’anno precedente è stata tra le protagoniste del quarto posto in Serie B2 della Nigithor Volley Santo Stefano con cui aveva disputato la semifinale play off promozione.

Ricco il percorso delle giovanili: due partecipazioni al Trofeo delle Regioni dal 2013 al 2015, anno anche della convocazione per il programma di qualificazione nazionale – Italia Volley Lab. Nel 2017-2018 da campionessa regionale U18 partecipa alle finali nazionali.

Queste le parole della giovane schiacciatrice: “Ho deciso di sposare il progetto della Volley Palermo perché la reputo una società seria e solida, oltre che ad essere una delle poche a Palermo ad avere ambizioni per campionati di categoria. In pochi anni è riuscita a creare un vivaio di atlete molto interessante e di prospettiva. Dalla prossima stagione mi aspetto un campionato stimolante e di crescita sotto tutti i punti di vista. Non vedo l’ora di lavorare con il coach Linda Troiano e di conoscere le mie nuove compagne (e di incontrare di nuovo le ‘vecchie’)”.

L’esperienza di Svetla Angelova

Arriva anche Svetla Angelova, esperta schiacciatrice bulgara classe 1988. Alta 180 cm, nell’ultima stagione, dopo un anno di stop per la gravidanza, ha raggiunto la salvezza in B1 con Terrasini con cui aveva ottenuto la promozione nel 2020-2021. In carriera ha vinto il Trofeo delle Regioni con la Sicilia, ha partecipato ai Giochi Europei di beach volley a Baku con la Bulgaria oltre alle stagioni in serie A.

Angelova racconta: “Ho scelto la Volley Palermo perché è una società ambiziosa e ben organizzata con un progetto serio e duraturo che parte da un’importante base giovanile fino alla prima squadra. Le sensazioni per la prossima stagione sono delle migliori, metterò la mia esperienza e dedizione al lavoro al servizio delle mie compagne e della società”.