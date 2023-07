Pallavolo femminile, acquisito il titolo da un club che ha rinunciato

La Volley Palermo riparte dalla serie B2. Il club siciliano, infatti, ha acquisito il titolo sportivo da un club che ha rinunciato a disputare la prossima quarta serie nazionale.

Le palermitane tornano quindi nel palcoscenico nazionale dopo una parentesi lunga una stagione ed un campionato di serie C condotto con un roster formato quasi esclusivamente da Under 18 che ha vinto il campionato regionale di categoria ma che nella massima rassegna regionale ha chiuso nelle retrovie.

Arena “Una B2 arrivata quasi all’ultimo”

Il presidente della Volley Palermo, Domenico Arena parla della decisione di prendere “al volo” questa occasione ed anziché ripartire dalla serie C nel tentativo di vincerla.

“Questa B2 è arrivata quasi all’ultimo – racconta il massimo dirigente del club – perché come società avevamo deciso di puntare a fare un campionato di serie C per tentare di vincerlo. Ci si è presentata l’occasione e non ce la siamo voluti fare sfuggire. Abbiamo, quindi, deciso di disputare già dalla nuova stagione il campionato nazionale di serie B2. Il progetto è nato così ma che ha una programmazione ed avrà una grande programmazione che culminerà nel giro di tre anni con l’arrivare in B1. E da lì lavorare per portare la Volley Palermo ad alti livelli. Mi auguro che tutto questo – ovviamente – con l’aiuto delle istituzioni e dell’imprenditoria palermitana possa far sì che questo sogno diventi un obiettivo e possa far crescere la nostra realtà. Che serva da traino per il nostro settore giovanile con le più piccole che vedano come obiettivo quanto prima di arrivare in prima squadra”.

Troiano “Decisione combattuta”

Linda Troiano, direttore tecnico della squadra, sottolinea: “Siamo stati molto combattuti sulla decisione, ma alla fine per l’ennesima volta è stato l’occhio rivolto alle nostre giovani a prendere il sopravvento. Dopo la finale nazionale U18 abbiamo ritenuto giusto dare continuità al lavoro svolto nella passata stagione”.

Occhio alle più giovani quindi ed a quella squadra Under 18 che ha vinto il campionato siciliano ed ha portato – in collaborazione con la Pomaralva – una formazione palermitana alle finali scudetto dopo 35 anni di attesa.

Dal mercato arrivano i rinforzi, tanti colpi vicini alla chiusura

La Volley Palermo è attiva sul mercato. Manca solo l’ufficialità ma diversi rinforzi sarebbero già in dirittura d’arrivo. Si tratta di Martina Pirrone, centrale alla Flu Volley Marsala in B1 nell’ultima stagione, Flavia Pecora, centrale dalla Pomaralva che lo scorso campionato ha giocato a Terrasini in B1 e nella squadra della finale scudetto U18.

Tra gli arrivi quasi certi figura anche Svetla Angelova, opposto bulgara dal Terrasini che ha centrato la salvezza in B1. Ed ancora: Aurora Smeraldo, alzatrice, e Carola Compagno, schiacciatrice, U18 Volley Palermo che erano in prestito in B2 nell’Ericina.

Chiara Lo Dico e Francesca Amenta, provenienti dal settore giovanile Volley Palermo e squadra U18 saranno i due liberi in rosa. Nel mirino anche Marta Li Muli, schiacciatrice in prestito da Santo Stefano, ultima stagione in B1 a Marsala nella Fly Volley insieme a Martina Pirrone. E Roberta Azzolina, opposto, che torna in giallazzurro dopo l’esperienza in B2 alla VolleyValley Funivia dell’Etna.