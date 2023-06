Pallavolo giovanile, battuto Conegliano, Wekondor al 14mo posto

La Volleyrò Casal de Pazzi Roma fa festa al PalaCatania e vince il titolo di campione d’Italia Under 16 femminile battendo in finale l’Imoco Volley Conegliano in quattro set. Un riscatto rispetto alla scorsa stagione quando la squadra capitolina si fermò in finale.

La squadra di Matteo Pilieci si impone 3-1 (25-20, 25-19, 21-25, 25-19) l’Imoco Volley di Elisa Sperandio.

In un PalaCatania straripante è andata in scena una grande festa di volley con il risultato mai in bilico per le romane che, dopo aver perso il terzo, riescono a riprendere a marciare a vele spiegate e vincere il tricolore nel capoluogo etneo. Per la società romana l’ennesima conferma sul palcoscenico nazionale, dove primeggia da anni.

Quattordicesimo posto per la Academy Wekondor che nel suo girone ha raccolto tre ko con Imoco Volley, Arean Volley Leonardi Benne e Centro Sportivo San Lorenzo.

Vero Volley è terza

Spettacolare partita al Pala Arcidiacono. Il bronzo va alla Vero Volley Delicatesse che incassa il terzo posto, vincendo al quinto set la finalina con l’Anderlini Modena (alla nona partita in sei giorni) a un passo dalla conquista di una grande impresa. Le lombarde, avanti nei primi due set, subiscono la rimonta delle modenesi che rinviano la contesta al quinto, dove riescono a prevalere 15-13.

Asti quinta

Asti supera Busnago, altra formazione risalita dal girone eliminatorio. Le piemontesi s’impongono in quattro set. L’Arena Volley completa il suo tour de force (da martedì in campo, come Anderlini), superando nella gara, valevole per l’assegnazione del settimo posto, dopo aver rimontato lo svantaggio iniziale di due set.

Premi speciali

La miglior giocatrice Alexandra Baleva (Volleyrò Casal de Pazzi) ha ricevuto anche il riconoscimento prestigioso alla memoria della professoressa Liliana Pizzo, tecnico dell’Alidea campione d’Italia nel 1979/80: a consegnare il premio la figlia Donatella e il presidente del comitato territoriale Fipav Catania, Maurizio Ragusa.

I premi individuali sono andati al migliore attaccante: Alessia Manda (Imoco Volley); miglior palleggiatrice: Asia Spaziano (Pallavolo Moma Anderlini);miglior libero: Carola Bonafede (Volleyrò Casal de’ Pazzi); miglior centrale: Arianna Bovolenta (Volleyrò Casal de’ Pazzi). Su Arianna Bovolenta, figlia del grande Vigor, scomparso prematuramente, da segnalare un curiosità: nell’ultima finale nazionale giovanile, giocata al PalaCatania nella stagione 2018, il fratello Alessandro fu insignito del riconoscimento come miglior attaccante.

Ragusa “Straordinaria finale”

Il presidente del comitato territoriale Fipav Catania, Maurizio Ragusa, traccia un bilancio dell’organizzazione guidata con il patrocinio del Comune di Catania e dell’Assemblea Regionale Siciliana, in collaborazione con il Cus Catania: “Per il movimento italiano è stata una straordinaria fase finale. Il gotha del volley giovanile ha occupato i primi posti. Per quanto ci riguarda, abbiamo confermato lo standard di alto livello per la nostra struttura organizzativa che ci ha permesso davvero di gestire una macchina complessa con 500 atleti e 28 squadre provenienti da tutta Italia. Grazie a chi ha creduto in noi, alla struttura organizzativa retta da tanti volontari che non si sono risparmiati, mettendo grande cuore”.

Amarcord

Tra le tante figure storiche del volley. Per diversi giorni presenti, tra gli anche Simonetta Avalle. Non è passato inosservato Osvaldo Hernadez, l’opposto cubano che iniziò la sua esperienza italiana nell’Iveco Palermo.

Per lui la permanenza in Catania nella veste di papà di Vanessa, regista “scudettata”, è stato un tuffo nel passato, ritrovando l’ex compagno di squadra il catanese Alessandro Trimarchi che ha riabbracciato anche Giacomo Sintini, anche lui papà di Carola, campionessa d’Italia, ma costretta ai box per infortunio.

I tre giocarono insieme con la maglia di Perugia, la finale scudetto nel 2005, persa con Treviso. Trimarchi giocò in momenti diversi con Hernadez a Roma e Sintini a Macerata.

Classifica finale

Questa la classifica finale della fase conclusiva del campionato italiano di pallavolo under 16 femminle. 1. Volleyrò Casal de’ Pazzi; 2. Imoco Volley; 3. Vero Volley Delicatesse; 4. Pallavolo Moma Anderlini; 5. Club76 Playasti; 6. Busnago Volley Team; 7. Arena Volley Leonardi Benne; 8. Savino del Bene Volley; 9. Volley Friends Roma; 10. Volley Academy Piacenza; 11. Centro Sportivo San Lorenzo; 12. Cuore di Mamma Cutrofiano; 13. Cogo Valle Pallavolo; 14. Academy Wekondor; 15. Nuova Pallavolo Collemarino; 16. S.S.D. Arcidano; 17. School Volley Perugia, Volley Pinerolo, Bracco Pro Patria Milano, Unione Pallavolo Valdinievole; 21. Cogne Aosta Volley, Chions Fiume Volley, Volley Ata Trento, Nuova Pallavolo Campobasso; 25. Gada Pescara, Pallavolo Rossano, Neugries Volley, Asci Volley.