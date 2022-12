A Talk Sicilia le previsioni di Lucia Arena per il 2023

A Talk Sicilia, Lucia Arena ci racconta come sarà il 2023 visto dalle Stelle. Ecco cosa si prevede per i nati sotto il segno del Toro.

Toro, con Giove nel segno è tempo di costruire

Cari amici del Toro, questo bel panettone di nome Giove, da maggio transiterà nel vostro segno è per voi del Toro qualcosa che porta costrutto. Il Toro è un segno piuttosto stabile, quando si impegna in una cosa la deve portare alla fine, perché sennò diventa pazzo. SI mettono da parte le tante difficoltà che nel 2022 non sono mancata. Cari torelli e torelli, adesso avete una spinta in più, una marcia in più che vi durerà anche tanto. Quest’anno per voi non sarà un anno importante, ma sarà un anno di grande costruzione, soprattutto un restyling. Realizzerete, non dico sogni, perché il Toro difficilmente sogna. Però i vostri obiettivi e i vostri progetti verranno incanalati fortunatamente finalmente sulla strada giusta. E poi cresceranno. Già dall’autunno, anche se non avete ancora un bilancio definitivo del vostro operato, però avvertirete che i risultati cominciano ad esserci.

Amore sull’altalena, ma con Urano nel segno il tempo volge al bello

Anche per il Toro è importante l’amore, la vita del cuore, proprio dai primi mesi del 2023. L’estate sarà difficile: se ci dovesse essere una rottura, lasciate andare la persona con cui magari avevate fatto dei progetti, perché il cielo vi riserva delle belle novità importanti e soprattutto novità durature. Perché non scordate cari torelli che avete Urano nel segno, quindi ciò che arriverà sarà effettivamente favorevole.

Più in generale il 2023 sembra un anno segnato dalla posizione di Venere. “È un anno dove si tirerà una riga – spiega Lucia Arena – si tira una linea anche se non dico che si volta pagina. Il mood varia. Vorrei iniziare, a differenza dell’anno scorso, con un argomento piacevole. Ci sarà un pianeta di nome Venere, il pianetino dell’amore, della bellezza, della piccola fortuna che sosterà per un lungo periodo nel segno del Leone e sosterrà proprio l’estate, dal cinque di giugno al nove di ottobre, anche in autunno. Venere in Leone apre degli scenari particolari e diversi. E’ una tendenza che porta il cuore, l’essere umano, lo spirito in primo piano. E quindi per stare bene nel 2023 bisogna adeguarsi agli eventi e non cercare di mettere ostacoli. Ecco, facciamo questa premessa. Per l’Italia va posta particolare attenzione all’aspetto demografico: aumenteranno le nascite, in questo ne riparleremo.

