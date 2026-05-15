BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) –, sesto appuntamento stagionale dellaLo spagnolo della Ktm firma il crono di 1’38″710, precedendo la Ducati Gresini dello spagnolo(+0″070).

Quarto tempo per l’Aprilia Trackhouse dell’iberico Raul Fernandez (+0″078), che precede di un soffio il francese Johann Zarco (Honda Lcr), quinto a 0″079 dalla testa. Il migliore degli italiani è Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), sesto a 0″109 davanti al connazionale e leader della classifica piloti Marco Bezzecchi su Aprilia (+ 0″121).

Chiudono la top ten Joan Mir (+0″136), Jack Miller (+0″201) e Fabio Quartararo (+0″269). Fuori dai dieci e costretti a passare per il Q1 sia Pecco Bagnaia (Ducati), dodicesimo, e Jorge Martin (Aprilia), 17° dopo la seconda caduta di giornata.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).