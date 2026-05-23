MILANO (ITALPRESS) – “Il ritmo del 2026 è tragico, in casa nelle ultime tre partite abbiamo fatto solo un punto. Domani è l’ultima gara della stagione, l’obiettivo è più vicino e bisognerà prenderlo, altrimenti domani non sarà una bella serata”., alla vigilia della sfida del ‘Meazza contro il Cagliari, decisiva per i rossoneri per accedere alla prossima Champions League.

“Affronteremo il Cagliari con rispetto, Pisacane ha portato la squadra ad una salvezza anticipata ma dovremo fare una partita seria per entrare in Champions – ha aggiunto il mister rossonero nell’ultima conferenza stampa della stagione – Il mio futuro? Credo sia domani, è la partita più importante della stagione per tutti. Ci sarà lo stadio pieno, una vittoria dovrà essere un ringraziamento per i tifosi che per tutto l’anno, anche nei momenti difficili, ci sono stati vicini. Saranno 100 minuti difficili, ci sono molte pressioni, ma dovremo avere serenità”.

Per quanto concerne la rosa, “stanno tutti bene, abbiamo tutti a disposizione – assicura il mister toscano nell’ultima conferenza stampa della stagione, senza specificare se Leao e Modric saranno nell’undici titolare – Ci sarà bisogno di tutti, anche di chi partirà dalla panchina, perchè è probabile che la partita si decida nell’ultima mezz’ora”. Secondo Allegri, inoltre, “domani corriamo solo un pericolo: l’atteggiamento e un pò di superficialità. L’errore da non commettere è di affrontare la partita con meno attenzione”.

Rimandando ogni discussione extra-campo a lunedì, Allegri ha anche ricordato che “è sempre la società che deve fare da traino a tutto. La proprietà è rimasta sempre di fianco alla squadra. Nell’ultimo periodo ha capito l’importanza ed è stata ancora più vicina. Speriamo domani di vincere – ha concluso l’allenatore del Milan, grande ex del match di domani – e portare a casa questa qualificazione in Champions”.

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