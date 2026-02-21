MILANO (ITALPRESS) – “Più andiamo avanti più le gare diventano importanti”. Alla vigilia della sfida contro ilin programma domani alle 18 a San Siro, il tecnico delMassimilianoha parlato in conferenza stampa concentrandosi sull’importanza del momento della stagione e sugli obiettivi della squadra. “Parlare di quello che è successo col Como è inutile. Affronteremo una squadra organizzata, ha vinto a Verona, a Lecce, a Bologna, ha pareggiato a Napoli – ha sottolineato il mister rossonero, invitando la squadra a mantenere alta l’attenzione – Dovremo fare una partita ordinata e attenta, grande rispetto per i nostri avversari”. Sul fronte della condizione fisica arrivano indicazioni positive: “Stanno tutti bene, anche Pavlovic per il quale temevamo una frattura e invece non c’è nulla. Pulisic e Leao stanno meglio, avere tutti a disposizione è importante. I cambi determinano le partite”.

Allegri ha poi sottolineato il peso delle prossime settimane nella corsa agli obiettivi stagionali. “Mancano ancora 13 partite, ci sono in palio 39 punti. Mi dispiace che non sarò in panchina, ma non lo commento”. Guardando alla lotta per il titolo, il tecnico livornese ha riconosciuto la forza dell’Inter: “Stanno viaggiando molto forte. Se poi l’Inter casca di sotto e non siamo bravi a sfruttare eventuali loro errori la responsabilità è nostra, ma è la netta favorita per lo scudetto”. Un passaggio anche sul rendimento di Modric: “Speriamo che continui così fino alla fine del campionato. Non ci sono parole per descriverlo. Mi emoziono un pò quando parlo di lui. Quando hai davanti questi campioni sono di insegnamento per tutti”.

Tra i temi affrontati anche quello degli episodi arbitrali delle ultime settimane: “Le cose che sono successe non possiamo cambiarle. Mi sono raccomandato alla squadra che bisogna pensare alle cose da fare, ovvero vincere le partite, tutti insieme, per arrivare all’obiettivo”. Allegri ha anche indicato il percorso da seguire nelle prossime giornate: “Mettiamoci un obiettivo, dobbiamo arrivare a 60 punti. Raggiunti questi puntiamo alla Champions. Dobbiamo avere dei micro obiettivi che ci permetteranno di arrivare a macro obiettivi”. Il tecnico rossonero ha infine ribadito la necessità di concentrarsi soprattutto sul campo: “Il campionato italiano è bellissimo, ma l’anno prossimo il Milan deve giocare la Champions”.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).