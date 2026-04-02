ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta nell’area esterna antistante la Chiesa giubilare della Casa circondariale “Raffaele Cinotti” di Roma Rebibbia Nuovo Complesso, l’inaugurazione dello spazio “Abbracci in Libertà”, un progetto realizzato dalla Fondazione Santo Versace con lo scopo di tutelare la genitorialità e garantire la continuità affettiva tra i papà detenuti e i loro figli. Fortemente voluto da Francesca De Stefano e Santo Versace, il progetto è stato realizzato anche grazie al sostegno di Banca del Fucino.

Un primo intervento è stato portato a termine con successo nella Casa di reclusione di Milano Bollate, dove nel maggio 2025, a seguito di riqualificazione dell’area esterna non utilizzata del reparto femminile, è stato inaugurato uno spazio accogliente pensato come punto d’incontro, relazione e socialità per le madri detenute e i loro figli.

Il progetto è stato replicato ieri pomeriggio a Roma Rebibbia, per consentire anche ai papà detenuti di potersi riunire con i loro figli in uno spazio caldo e accogliente “a misura di bambino”. Un parco verde con un’area giochi dedicata ai più piccoli, che aiuterà a sostenere il legame padre-figlio e che, attraverso il linguaggio della bellezza, regalerà momenti di serenità e amore, per condividere appunto degli “Abbracci in libertà”.

“Crediamo che la dignità della persona passi anche dalla possibilità di custodire i legami affettivi: offrire ai padri detenuti uno spazio dove incontrare i propri figli significa proteggere una relazione fondamentale per il loro futuro”, afferma Santo Versace.

Per Francesca De Stefano “Questo progetto nasce da una convinzione semplice: la pena non deve ricadere sui bambini. Per questo abbiamo immaginato uno spazio dove la bellezza possa diventare uno strumento di cura e di relazione, capace di custodire il legame tra un padre e suo figlio”.

Per Maria Donata Iannantuono, Direttore del carcere romano, “Questo progetto non è il risultato di un’azione isolata dell’Amministrazione Penitenziaria, ma il frutto prezioso di una collaborazione con il privato sociale. E’ la dimostrazione che quando le istituzioni e il terzo settore dialogano, il carcere smette di essere un “corpo estraneo” alla città per diventare un luogo di civiltà e di investimenti sul futuro”.

Per il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri: «Offrire ai padri detenuti la possibilità di incontrare i propri figli in uno spazio accogliente significa affermare un principio molto chiaro: la pena non deve interrompere i legami affettivi nè ricadere sui bambini. Il parco che abbiamo inaugurato, per il quale ringrazio la Fondazione Santo Versace, rende concreto questo impegno e contribuisce a mantenere viva una relazione fondamentale per la crescita dei figli e per il percorso di responsabilità di chi sta scontando una pena. E’ un intervento importante che rafforza la dimensione umana del sistema penitenziario e sostiene percorsi di reinserimento più solidi, con effetti positivi per l’intera comunità”.

“Abbiamo il privilegio di essere al fianco della Fondazione Santo Versace in quest’iniziativa, che pone al centro un tema di grandissima attualità, la relazione tra genitori e figli, valorizzando la dimensione affettiva e sociale della genitorialità. Iniziative come questa contribuiscono a rafforzare coesione e inclusione, generando un impatto positivo e duraturo sulle persone e sulle comunità”, dichiara l’Amministratore Delegato di Banca del Fucino, Francesco Maiolini.

La progettazione è stata affidata allo Studio IDEAS (Milano), società di architettura e ingegneria attiva nella riqualificazione di spazi aperti e rigenerazione urbana. Tutti i materiali utilizzati, le distanze e le strutture installate rispondono rigorosamente ai requisiti previsti dalla normativa, offrendo uno spazio sicuro, accogliente e a misura di bambino. Oltre alla sicurezza, il percorso si basa sui valori fondamentali della Fondazione Santo Versace: Amore, Dignità, Solidarietà, Trasparenza, Concretezza.

-foto credit Fondazione Santo Versace –

(ITALPRESS).