PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Nadia Battocletti ha vinto la medaglia d’argento argento nella finale dei 10.000 donne alle Olimpiadi di Parigi2024. L’azzurra ha chiuso in 30.43.35, nuovo record italiano, preceduta soltanto dalla keniana Beatrice Chebet (30.43.25), nuova campionessa olimpica. Bronzo all’olandese Sifan Hassan (30.44.12). “Questa cosa fa anche un pò sorridere, ero arrivata alla Olimpiadi con la voglia di imparare tanto e mettermi alla prova – il commento a Raisport della trentina delle Fiamme Azzurre – L’obiettivo erano i 5000, questa era la quarta gara sui 10000 e l’avvicinamento non è stato semplice, devo ringraziare lo staff medico perchè stavo male. Mio padre mi ha detto che poteva andare bene dopo i 5000, che viene prima la salute, ma volevo divertirmi e oggi sono entrata con spensieratezza. Ho avuto fastidio al tendine sin dal riscaldamento, avevo male forte ma sono molto felice: a me non piacciono le cose facili”, ha concluso Battocletti, prima azzurra a salire sul podio olimpico nei 10000 metri.

