KITZBUHEL (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Continua a vincere e non si ferma più. Così Matteo Berrettini centra il nono successo di fila e, dopo il trionfo a Gstaad della scorsa settimana, raggiunge la finale anche nel “Generali Open”, torneo Atp 250 con montepremi complessivo pari a 579.320 euro in scena sui campi in terra rossa del Tennis Club di Kitzbuhel. Il 28enne romano, numero 50 del mondo, ha sconfitto nella prima semifinale della manifestazione austriaca il tedesco Yannick Hanfmann, numero 116 del ranking Atp, col punteggio di 6-4 6-4. In finale l’azzurro, che ha vinto gli ultimi incontri tutti in due set – ben 18 i set conquistati consecutivamente -, attende il vincente dell’altra semifinale, che vede di fronte il francese Hugo Gaston e l’argentino Facundo Diaz Acosta.

Per lui quella di domani sarà la sedicesima finale della carriera, la quarta del 2024 e la seconda di fila nel circuito. Fino a ora ne ha vinte 9 e ne ha perse 6. Quest’anno Berrettini ha vinto a Marrakech e a Gstaad (in terra entrambi i tornei, come quello di Kitzbuhel); mentre ha perso all’ultimo atto sull’erba di Stoccarda. Dalla settimana prossima dovrebbe salire al gradino 46 del ranking internazionale in caso di ko in finale e al posto numero 40 in caso di successo.

“Penso di aver giocato molto bene. Ho dovuto sistemare un pò di cose nel mio servizio nel corso del primo set e poi tutto è andato per il meglio. Sono contento di aver raggiunto un’altra finale. Spero di poter fare bene anche domani. Ogni giorno mi sembra di avere sempre più energie, anche grazie al sostegno di questo splendido pubblico. Dedico questa vittoria a mia nonna, scomparsa da pochi giorni. Ora mi riposerò, poi mi farò trovare pronto per il match di domani”, ha dichiarato l’azzurro al termine della semifinale.

