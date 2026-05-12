ROMA (ITALPRESS). Ci sono tante insidie quando si giocano partite ravvicinate con la stessa squadra. Dobbiamo essere umili, avere l’atteggiamento giusto, consapevoli del fatto che ci siamo meritati di vincere lo scudetto e di arrivare in finale di Coppa Italia.Bisogna mantenere la stessa lucidità e lo stesso atteggiamento avuti fino ad ora”. E’ questo ilalla vigilia dellaLe due squadre si sono affrontate sabato, i nerazzurri hanno dominato ma il tecnico rumeno si aspetta ben altra gara anche se la fiducia nei suoi è grande.

“Sono felice perchè ho trovato una squadra che pareggia le mie ambizioni. Ho trovato dei ragazzi che hanno voglia di essere competitivi, fin dall’intervista di Lautaro dell’estate scorsa in America. Lì ho capito come era fatto lui. Qua si vince e si perde insieme, e si sta sempre insieme anche nei momenti di difficoltà. Conosco ciò che vuol dire la realtà dell’Inter, conosco le voci che circondano questa squadra. Ho sempre cercato sempre di rasserenare loro dal punto di vista umano e di gestire la frustrazione che spesso ci viene addosso”. E per domani ci sono buone chance di vedere Thuram: “Sta meglio, sta bene, oggi si è allenato con noi. Domani avremo un altro giorno per valutarlo”.



Sulla stessa linea di Chivu il capitano, Lautaro Martinez: “Domani sarà una partita diversa da quella di sabato. Bisogna essere pronti a tutto quello che ci aspetta domani sera. Sarà uno stadio pieno, è un valore aggiunto. Sarà una partita bellissima. Doblete? All’Inter bisogna avere la fame di vincere titoli e trofei, bisogna vincere tutte le competizioni a cui si partecipa. Domani avremo ancora una volta la possibilità di portare questa coppa a casa”.

E sul rapporto con Chivu, l’attaccante argentino rivela: “Il mister ha capito subito noi e noi abbiamo capito lui. Ci siamo messi a lavorare insieme, ci fa lavorare con tranquillità e questa cosa è molto importante. La parola principale dentro lo spogliatoio per restare all’Inter è vincere”, ha concluso.

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