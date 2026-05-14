Il portavoce Guo Jiakun ha formulato queste osservazioni durante un briefing quotidiano con la stampa, rispondendo a una domanda correlata, aggiungendo che durante la riunione i partecipanti passeranno in rassegna la cooperazione APEC svoltasi nella prima metà di quest’anno, raccoglieranno i primi risultati e porranno solide basi per tutti gli eventi e i risultati della riunione dei leader prevista nella seconda metà dell’anno.
Guo ha affermato che, prima della riunione degli alti funzionari, vari comitati e gruppi di lavoro terranno complessivamente quasi 40 riunioni dall’11 al 17 maggio, riguardanti ambiti quali commercio e investimenti, cooperazione economica e tecnologica, donne, telecomunicazioni e sicurezza alimentare.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-
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