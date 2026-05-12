PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il settore logistico cinese ha mostrato segnali di costante ripresa ad aprile, con diversi indicatori chiave in miglioramento mentre le catene industriali e di approvvigionamento hanno continuato a stabilizzarsi, hanno mostrato ieri i dati della China Federation of Logistics and Purchasing.

L’indice che monitora il mercato logistico del Paese, un indicatore della vitalità economica, si è attestato al 49,7% ad aprile, secondo i dati.

L’indice dei nuovi ordini è salito al 49,8%, registrando un aumento per il secondo mese consecutivo. Gli indici relativi ai nuovi ordini nei servizi postali e di consegna espressa, nel trasporto stradale, ferroviario e aereo sono tutti cresciuti rispetto al mese precedente, con rialzi compresi tra 0,3 e 0,6 punti percentuali.

Anche la redditività del settore ha continuato a migliorare. L’indice dei prezzi dei servizi logistici è aumentato di 0,3 punti percentuali rispetto al mese precedente, mentre il sottoindice relativo al trasporto ferroviario ha registrato un rialzo di 0,4 punti percentuali.

I dati segnalano inoltre aspettative di mercato stabili tra le imprese per il prossimo periodo. Ad aprile, l’indice delle aspettative sulle attività aziendali si è attestato al 56,3%, rimanendo in territorio di espansione per il quarto mese consecutivo.

“Le imprese hanno mostrato una forte propensione a investire nel trasporto multimodale, nelle catene di approvvigionamento intelligenti, nelle attività di stoccaggio, trasporto e distribuzione ecologiche e a basse emissioni, nonchè nell’ammodernamento delle attrezzature”, ha dichiarato Hu Han, vice capo economista del China Logistics Information Center.

Secondo Hu, il costante miglioramento di questi indicatori riflette un migliore coordinamento tra domanda a monte e a valle, una maggiore fluidità delle operazioni logistiche e una fiducia resiliente da parte delle imprese.

Lo slancio di crescita si è mantenuto anche nei settori specifici. L’industria cinese dei servizi postali e di consegna espressa ha registrato un indice del volume complessivo delle attività pari al 69,6%, restando in una fascia di forte espansione.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-