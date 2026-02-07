SANYA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Terminal 3 dell’Aeroporto internazionale Phoenix della città turistica tropicale di Sanya, nella provincia meridionale cinese di Hainan, è entrato ufficialmente in funzione venerdì, una mossa che dovrebbe rafforzare le capacità di supporto operativo dell’aeroporto durante l’attuale picco di viaggi per la Festa di primavera.Con la nuova struttura, l’area complessiva dei terminal dell’aeroporto si è ampliata a 228.000 metri quadrati, mentre il flusso annuo di passeggeri dovrebbe raggiungere i 30 milioni, secondo quanto riferito dall’aeroporto.L’apertura del nuovo terminal segna un passo chiave nell’espansione dell’aeroporto e nell’aggiornamento del suo modello operativo, ha affermato l’aeroporto.Le operazioni di prova del nuovo terminal sono iniziate il primo febbraio, con Hainan Airlines che ha trasferito quattro rotte nella nuova struttura.L’Aeroporto internazionale Phoenix di Sanya è un importante hub di trasporto per il Porto di libero scambio di Hainan, collegando Sanya con destinazioni nazionali e internazionali.La Festa di primavera, nota anche come Capodanno cinese, quest’anno cade il 17 febbraio.

– foto Xinhua –

(ITALPRESS).