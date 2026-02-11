Dalle vivaci strade di Shanghai alle storiche case su palafitte della provincia centrale dello Hunan, la festività, che quest’anno cade il 17 febbraio, si è trasformata in un evento culturale globale, innescando un’ondata di turismo in entrata.
I dati delle principali piattaforme di viaggio indicano che, nelle settimane che precedono la festa, le prenotazioni di voli da parte dei turisti stranieri sono aumentate di oltre il 400% rispetto al 2025.
L’aumento dei visitatori è stato in gran parte incoraggiato dall’esenzione dal visto per i cittadini di 48 Paesi. Il numero di paesi che offrono esenzioni del visto in regime di reciprocità con la Cina è salito a 29.
Mete tradizionali come Pechino, Shanghai, Chengdu e Guangzhou restano le più apprezzate. Ma anche meno note come Lanzhou, capoluogo della provincia nord-occidentale cinese del Gansu, e Hohhot, capoluogo della regione autonoma della Mongolia Interna, hanno visto quadruplicare il numero di visitatori.
“Si registra un numero crescente di giovani visitatori in entrata, e la loro spesa si sta spostando verso le nuove esperienze piuttosto che sul semplice turismo”, ha affermato Zhou Weihong, vice direttore generale di Spring Tour, con sede a Shanghai. Dai mercati affollati ai musei high-tech, i turisti stranieri cercano uno spaccato autentico della vita cinese.
Nel sud tropicale della Cina, la provincia di Hainan è diventata una destinazione primaria per i consumi come esperienza turistica. Da quando il Porto di libero scambio di Hainan ha avviato ufficialmente le operazioni doganali speciali su tutta l’isola, alla fine del 2025, lo shopping è diventato una parte centrale di molti itinerari.
L’afflusso festivo sta raggiungendo anche località più piccole e ricche di cultura.
Foto Xinhua
(ITALPRESS).
