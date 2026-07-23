PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha varato ufficialmente il suo piano per lo sviluppo delle energie rinnovabili durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), come ha dichiarato oggi l’Amministrazione nazionale dell’energia (NEA).

Il documento è stato pubblicato congiuntamente dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma e dalla NEA, sottolineando che, durante il periodo, il settore cinese delle energie rinnovabili entrerà in una nuova fase di sviluppo caratterizzata da una crescita su larga scala, dal miglioramento della qualità e da una sostituzione affidabile.

Secondo il documento, entro il 2030 il consumo totale di energie rinnovabili dovrebbe raggiungere circa 1,8 miliardi di tonnellate equivalenti di carbone standard.

Entro il 2030, la capacità installata totale di produzione di energia da fonti rinnovabili dovrebbe raggiungere circa 3,5 miliardi di chilowatt, con una produzione annua di circa 6.000 miliardi di chilowattora. La capacità installata complessiva di energia eolica e solare dovrebbe superare i 2,8 miliardi di chilowatt, con una produzione annua superiore a 4.000 miliardi di chilowattora.

Per energia rinnovabile si intende l’energia che può essere continuamente reintegrata e rigenerata attraverso processi naturali in un periodo relativamente breve. Comprende l’energia idroelettrica, eolica, solare, da biomassa, geotermica e marina. Secondo il documento, per nuove energie si intendono tutte le fonti di energia rinnovabile, esclusa quella idroelettrica.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-