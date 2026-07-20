PALERMO (ITALPRESS) – Un inedito omaggio ai colori, ai profumi e ai sapori della natura siciliana e, in particolare, agli agrumi che per secoli hanno illuminato la campagna palermitana, consacrandola nell’immaginario come la “Conca d’Oro”. Con il claim “Sicilia, in tutti i sensi”, il Palermo celebra il profondo legame con la propria terra attraverso il nuovo Zagara Kit elaborato da Puma per la stagione che sta per cominciare. Prosegue così il percorso identitario che nelle ultime stagioni ha celebrato l’iconografia locale, dalle ispirazioni mediterranee al golfo di Mondello. Lo Zagara Kit rappresenta un nuovo capitolo di questo racconto, rivolto sia ai tifosi rosanero sia a un pubblico internazionale, confermando il calcio come veicolo di promozione culturale e identitaria. Radicato nell’identità palermitana ma interpretato attraverso un’estetica contemporanea, il kit prende vita all’interno di un immaginario visivo ispirato alla pittura, che valorizza la natura artistica del suo design, immerso tra gli ulivi e le piante aromatiche del CFA, il centro sportivo del Palermo a Torretta. Un linguaggio che unisce tradizione e modernità, trasformando la maglia in un’espressione della ricchezza culturale dell’isola. La zagara, fiore degli agrumi e simbolo della Sicilia, diventa il filo conduttore del racconto creativo. Il suo profumo, i suoi colori e il suo valore simbolico evocano un patrimonio fatto di paesaggi, memoria, tradizioni e identità condivisa. Attraverso questo kit, Puma e Palermo celebrano una terra da vivere con lo sguardo, i profumi, i colori e le emozioni, rafforzando il senso di appartenenza che lega il Club alla propria comunità. La palette cromatica dello Zagara Kit richiama i colori e le atmosfere della Sicilia in un pattern originale. Il Canvas richiama la luminosità della pietra e delle architetture dell’isola, mentre l’Almost Apricot, il Fresh Yellow e l’Orange Peach evocano le delicate sfumature della zagara e degli agrumeti in fiore, simboli di una terra ricca di profumi e tradizioni. A completare il design, il Dark Olive, che richiama gli ulivi e la vegetazione mediterranea, rafforzando il legame del kit con il paesaggio siciliano. Il colletto a girocollo, impreziosito da una raffinata lavorazione, i profili a contrasto e la scritta Palermo sul retro del collo completano la maglia. Una maglia che, dalla vestibilità regular, combina tessuti in 100% poliestere riciclato con l’avanzata tecnologia di termoregolazione Puma dryCell, un sistema di gestione dell’umidità che contribuisce a mantenere il corpo asciutto e confortevole. Ideale sia per la partita sia per l’uso quotidiano, la maglia è realizzata con l’innovativa tecnologia RE:FIBRE e contiene almeno il 95% di rifiuti tessili riciclati. I valori che definiscono il club rosanero si riflettono non solo nel design della maglia, ma anche nel modo in cui viene prodotta.

– foto ufficio stampa Palermo FC –

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