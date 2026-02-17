ROMA (ITALPRESS) – “Lavorare a un Testo Unico della legislazione farmaceutica significa assumersi la responsabilità di mettere ordine in un settore che incide direttamente sulla salute dei cittadini e sulla sostenibilità della sanità di prossimità: semplificare la stratificazione normativa per liberare tempo sanitario, rendere il digitale davvero integrato, a partire dal Fascicolo Sanitario Elettronico, e aggiornare le incompatibilità professionali per valorizzare la multidisciplinarità della sanità senza disperdere le competenze sono passaggi decisivi per rafforzare il ruolo della farmacia come primo presidio sul territorio”. Lo ha detto Andrea Cicconetti, presidente di Federfarma Roma, intervenendo nel corso del convegno “Il testo unico della legislazione farmaceutica: una riforma organica e strategica” promosso dal deputato Luciano Ciocchetti, vicepresidente della Commissione Affari Sociali e ospitato questa mattina alla Camera Dei Deputati. “Non è una riforma astratta, ma un intervento che incide sulla qualità del servizio quotidiano e sulla gestione dei pazienti, soprattutto quelli cronici – ha aggiunto -. Regole più chiare, meno burocrazia e piena valorizzazione delle professionalità non sono interessi di categoria, ma condizioni concrete per una sanità territoriale più efficiente e vicina ai cittadini”.

