MILANO (ITALPRESS) – Dopo il ko in Champions League, il Milan si rituffa sul campionato. Sarà in campo a Firenze contro i viola e cercherà la quarta vittoria di fila in Serie A. Lo dice, senza giri di parole, il tecnico dei rossoneri, Paulo Fonseca: “Domani sarà importante vincere, non perchè giochiamo fuori casa ma perchè dobbiamo dare continuità a quello che abbiamo fatto in campionato: è un’opportunità per dimostrare che abbiamo la stessa ambizione sia in casa che fuori. “Dopo la sconfitta in Champions la squadra era arrabbiata. In settimana, però, ho percepito buone sensazioni. Giocare a Firenze è sempre difficile. Loro hanno una grande squadra ma noi siamo pronti per fare una bella partita e ovviamente vogliamo vincere. Morata sta bene e domani giocherà”, ha precisato Fonseca. “La continuità nella formazione e negli schemi è importante in questo momento. Soprattutto quando abbiamo qualche giorno in più per recuperare le energie fra una gara e

un’altra. Non che gli altri non siano all’altezza ma stiamo bene e siamo in forma. Abbiamo una buona base, che supporta la crescita della squadra, e dobbiamo continuare così”, ha detto ancora il tecnico rossonero.

“Gabbia in Nazionale? Io sono l’allenatore del Milan e non voglio influenzare Spalletti ma penso che sia stato giusto chiamarlo. E’ in un grande momento. Sono molto soddisfatto di lui, è un grande professionista: se c’è un giocatore che merita questo è Gabbia”, ha poi spiegato Fonseca. Sui singoli, infine, il tecnico portoghese ha chiarito alcune gerarchie: “Gabbia e Tomori stanno facendo bene, per ora Pavlovic deve continuare a lavorare, poi avrà altre opportunità. Fofana è molto importante per noi e migliora ogni giorno. Musah si sta allenando per giocare in mediana, dopo l’infortunio di Bennacer non abbiamo molti giocatori per quel ruolo. Maignan è un vero leader e sta lavorando bene”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Like this: Like Loading...