MASSA (ITALPRESS) – Filippo Ganna domina nella cronometro del Giro d’Italia 2026, la Massa-Viareggio di 42 chilometri. Lo specialista della Netcompany Ineos ha chiuso la propria prova con 45’53”, un tempo praticamente impossibile da replicare per tutto il gruppo. Secondo l’olandese e suo compagno di squadra Thymen Arensman a 1’54”, terza posizione per il francese Remi Cavagna (Groupama-FDJ United) a 1’59”. A sorridere è anche Jonas Vingegaard, 13esimo con un ritardo di 3′ dall’azzurro: il danese della Visma è a ora a 27″ in classifica generale dal portoghese Afonso Eulalio (Bahrain-Victorius), che rimane comunque in maglia rosa. La prova contro il tempo ha rispettato i pronostici della vigilia, è stato Ganna a dominare sin dal primo intertempo: sul traguardo di Massa l’azzurro è transitato col miglior tempo, soltanto Arensman, unico uomo di classifica, è riuscito a rimanere a contattato col compagno di squadra. Vingegaard, nonostante qualche difficoltà nel finale, è riuscito a guadagnare su tutti i diretti concorrenti. Male invece Felix Gall, che ha accusato circa 30″ dal danese. L’austriaco della Decathlon è crollato col passare dei chilometri, il capitano della Visma ha invece recuperato circa 2 minuti su Eulalio, ma il portoghese è riuscito a difendere il primato per 27″. Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe) ha cercato di perdere meno tempo possibile dopo il malessere accusato domenica, nella generale ha perso 18″ dallo stesso Vingegaard. Domani l’undicesima tappa, la Porcari (Paper District)-Chiavari di 195 chilometri, una frazione collinare in cui i fuggitivi potrebbero tentare l’affondo da lontano.

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