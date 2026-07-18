ROMA (ITALPRESS), a volte sei motore a scoppio e a volte sei diesel ma nella durata il diesel viaggia e va avanti.. Ora c’è Ryan Friedkin ed è un valore aggiunto che può aiutarci ad accelerare. Mi sembra che adesso si inizi a muovere qualcosa”. A dirlo è ilin conferenza stampa a Trigoria, dove è iniziata da sei giorni la preparazione dei giallorossi in vista della prossima stagione.

Oggi era atteso Zeki Celik, ma il turco ieri ha deciso di firmare per la Juventus: “Posso chiaramente ringraziarlo per quello che ha fatto l’anno scorso, per la sua disponibilità e per il suo rendimento – le parole di Gasperini -. Dal punto di vista calcistico, però, sono convinto che ci rinforzeremo”.

La società non perde di vista il tema del monte ingaggi: “Profili come Summerville o Greenwood abbordabili? Evidentemente no, ma per scelta, non perchè la proprietà non se li possa permettere. La scelta è quella di stabilire determinati parametri per i contratti e ritengo che sia giusto e significativo. Ci sono giocatori che hanno portato la squadra al terzo posto e alla qualificazione in Champions League: vedersi superati clamorosamente da nuovi arrivati può creare problemi. Quando non è possibile acquistare un calciatore rispettando questi parametri, è chiaro che bisogna rivolgersi ad altri profili”.

Anche il fair play finanziario rimane d’attualità a Trigoria: “Ci sono delle difficoltà e delle informazioni che a volte cambiano. Vale anche per il fair play finanziario. Speravo che l’accesso in Champions fosse determinante per risolverlo, ma non è così. E’ anche vero l’opposto: bisogna adattarsi perchè l’obiettivo è più alto di tutto. Vogliamo essere più forti, bisogna resettare davanti agli imprevisti e fare una strategia nuova”.

Dopo i rinnovi di Cristante (fino al 2028) e Mancini (fino al 2029), Gasperini aspetta la firma di Pellegrini, ancora svincolato dopo la scadenza del suo contratto: “Sicuramente me lo auguro, ma sappiamo tutti che in questo momento il giocatore non potrebbe comunque allenarsi, perchè deve ancora recuperare dall’infortunio riportato nel finale della scorsa stagione. Probabilmente, anche per questo motivo, i tempi sono un pò più lunghi. Mi auguro che possa recuperare al più presto e, successivamente, raggiungere l’accordo con la società”.



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