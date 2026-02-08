LIVIGNO (XINHUA/ITALPRESS) – Gu Ailing Eileen tiene vivo il sogno. Missione compiuta a Livigno per la 22enne stella cinese del freestyle che, dopo gli ori di Pechino nell’halfpipe e nel big air, insegue l’unico titolo olimpico che ancora le manca, quello dello slopestyle, sfiorato quattro anni fa quando si accontentò dell’argento. Dopo una caduta nella prima run, la Gu si è riscattata al secondo tentativo: 75,30 e secondo punteggio complessivo delle qualificazioni, dietro solo la svizzera Mathilde Gremaud, che nel 2022 la privò del tris. La strada che ha portato la Gu a Milano-Cortina è stata piena di difficoltà, fra infortuni e stress. La stessa campionessa cinese ha parlato di fatica mentale, della necessità di ritrovare equilibrio e motivazione. “Sono scesa in profondità dentro me stessa – ha raccontato dopo le qualificazioni di Livigno – Quando sono arrivata al cancelletto di partenza, non avevo alcun dubbio che ce l’avrei fatta”. Lunedì l’ultimo step a caccia della gloria.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).