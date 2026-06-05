ROMA (ITALPRESS) – Con tre azzurri a disputare i quarti di finale agli Open di Francia è quasi scontato che sia il tennis a farla da padrone sulle radio e tv italiane. Negli ultimi 7 giorni, infatti, è stato il Roland Garros a ottenere più citazioni sulle nostre emittenti, surclassando (1.475 vs 1.189) persino la Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. Il dato emerge dal monitoraggio sulle principali emittenti televisive e radiofoniche italiane svolto da Mediamonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da oltre 40 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato. Mediamonitor.it ha raccolto le citazioni relative ai personaggi più nominati dalle principali radio e tv, nel periodo compreso fra mercoledì 27 maggio e martedì 2 giugno.A conferma del successo del tennis sui media contribuiscono anche le posizioni di vertice occupate dai singoli atleti: Flavio Cobolli (1.058), Matteo Berrettini (1.034) e Matteo Arnaldi (1.032) sono infatti subito dietro Meloni, mentre Jannik Sinner, sia pure penultimo in classifica con 667 menzioni, ribadisce quanto il tennis sia stato il filo conduttore della settimana.Al sesto posto troviamo Donald Trump (1.108), che precede Sergio Mattarella: il nostro Presidente ha ottenuto 993 citazioni, circa la metà delle quali (484) si sono concentrate inevitabilmente nella giornata del 2 giugno, nella quale si sono celebrati gli 80 anni della nostra Repubblica. Ottavo posto per papa Leone (826), in procinto di partire per il viaggio apostolico in Spagna, mentre in ultima posizione l’analisi di Mediamonitor.it colloca Andrea Sempio (474 menzioni) che, indagato per il delitto di Garlasco, nei giorni scorsi ha comunicato tramite i suoi legali che non si sottoporrà alla consulenza psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia.

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