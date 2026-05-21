Passando ai temi interni, Tajani rilancia la proposta di Forza Italia sullo “Ius Italiae”: cittadinanza legata a un ciclo scolastico di dieci anni concluso con profitto. “Vogliamo premiare coloro che studiano e sono meritevoli”, spiega il Ministro, distinguendo questa linea dal “buonismo” o dalla “faccia feroce” e sottolineando che la proposta non deve essere usata per dividere la maggioranza. In merito ai fatti di Modena, Tajani condanna ogni forma di razzismo e violenza, evidenziando però un problema di radicalizzazione legato a linguaggi d’odio in alcuni settori dell’Islam in Italia. Tuttavia, mette in guardia dal fare generalizzazioni: la responsabilità penale è individuale e non si può colpevolizzare un intero credo religioso. Sul piano economico, Tajani si dichiara “assolutamente contrario” a ogni scostamento di bilancio unilaterale, definendolo un “errore catastrofico” che farebbe impennare lo spread. L’obiettivo è invece trattare con Bruxelles affinchè le spese per energia e difesa siano escluse dal patto di stabilità. Infine, sul tema del fine vita, il Ministro invoca una norma nazionale per colmare il vuoto legislativo attuale e uniformare le decisioni delle Regioni, ponendo come priorità la tutela della vita fino all’ultimo istante.
– Foto: Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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