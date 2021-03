aveva 85 anni

Lutto nella Uil per la morte di Pietro Larizza

E’ stato segretario generale del sindacato per otto anni

ROMA (ITALPRESS) – La Uil è in lutto per la morte di Pietro Larizza. Dirigente storico del sindacato, Larizza è stato segretario generale Uil dal 1992 al 2000, “promuovendo e vivendo, da protagonista, la stagione della concertazione che portò alla firma del famoso Protocollo del luglio 1993 con il Governo Ciampi – si legge in una nota -. La Uil tutta si stringe in doloroso silenzio al fianco della moglie e dei familiari e onora la memoria di uno dei Padri nobili dell’Organizzazione”.

Larizza era nato a Reggio Calabria il 21 luglio 1935.

Dopo la guida della Uil, ha ricoperto l’incarico di presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, tra il 2000 e il 2005.

Alle elezioni politiche del 2006 è candidato al Senato, nella regione Lazio, nelle liste dei Democratici di Sinistra, risultando il primo dei non eletti. Diventa senatore il 28 novembre 2007, subentrando in seguito alle dimissioni di Goffredo Maria Bettini.

Alle politiche del 2008 è stato candidato in Calabria e Lazio come capolista al Senato per il Partito Socialista.

