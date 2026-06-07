BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Al Balaton Park Marc Marquez si prende il Gran Premio d’Ungheria e festeggia la centesima vittoria della carriera. Dopo aver vinto il duello con Pedro Acosta (Ktm), lo spagnolo della Ducati ha preso il largo, vincendo con un margine di circa due secondi e mezzo. Alle spalle di Acosta, secondo, si piazza Francesco Bagnaia con l’altra Ducati ufficiale. Questo successo permette a Marquez di rosicchiare punti a tutti i piloti che lo precedono in classifica, anche a causa del brutto incidente alla partenza che provocato le cadute di Marco Bezzecchi (Aprilia), Jorge Martin (Aprilia), Fabio Di Giannantonio (Ducati V46), Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini). Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) e Luca Marini (Honda) si piazzano rispettivamente quarto e quinto. Nell’ordine, completano la top ten Diogo Moreira (Honda LCR), Iker Lecuona (Ducati Gresini), Jack Miller (Yamaha Prima Pramac), Enea Bastianini (Ktm Tech3) e Brad Binder (Ktm). In testa al Mondiale resta Marco Bezzecchi con 180 punti seguito da Martin a 160.

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