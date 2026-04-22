ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con Rumen Radev, a seguito della sua affermazione nelle recenti elezioni legislative in Bulgaria. Il Presidente Meloni ha espresso le proprie congratulazioni per il successo elettorale, formulando i migliori auguri di buon lavoro. E’ stata quindi confermata la comune volontà di imprimere ulteriore impulso al partenariato bilaterale. A tal fine, i due Leader hanno concordato di lavorare all’adozione di un Piano d’Azione quinquennale, volto a definire priorità e strumenti di cooperazione tra Roma e Sofia, con un’attenzione specifica ai settori degli scambi commerciali, degli investimenti e dell’industria della difesa. Il confronto ha inoltre permesso un approfondito scambio di vedute sui principali temi dell’agenda europea. E’ stata condivisa la necessità di rafforzare la competitività dell’Unione Europea, promuovendo il principio della neutralità tecnologica, e di assicurare una gestione efficace del fenomeno migratorio, ricorrendo anche a soluzioni innovative. I due Leader hanno infine discusso delle prospettive legate al negoziato sul prossimo Quadro Finanziario Pluriennale. Lo rende noto l’ufficio stampa di Palazzo Chigi.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).