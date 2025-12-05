MILANO (ITALPRESS) – Nella data in cui si celebra la Giornata internazionale delle persone con disabilità, il 3 dicembre, la Terrazza Belvedere di Palazzo Lombardia ha ospitato “Verso l’eccellenza paralimpica”, evento organizzato dal Consolato Generale degli Stati Uniti a Milano, in collaborazione con la Regione Lombardia e con il supporto di Lilly, sponsor ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. A presentare la serata Sunil Ravi, coordinatore per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.Sono intervenuti il console generale USA, Douglass R. Benning e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.Dopo l’annuncio a fine ottobre della partnership tra Lilly e Milano Cortina 2026, l’azienda farmaceutica statunitense rilancia così il suo impegno nel promuovere una cultura incentrata sul benessere e la salute attraverso lo sport. In concomitanza con l’evento, infatti, Lilly realizzerà iniziative volte a sensibilizzare cittadini, comunità e giovani generazioni sull’importanza della prevenzione e dell’intervento precoce nelle malattie croniche.“Oggi abbiamo 2 miliardi di dollari di accordi con aziende italiane, e la maggior parte sono aziende lombarde. Si tratta di risultati dovuti anche alla collaborazione con il Consolato, che ci ha permesso di portare la nostra grande eredità valoriale qui in Italia”, ha detto Federico Villa, Associate Vice President Corporate Affairs & Patient Access Italy Hub di Lilly Italia, nel corso del suo intervento.Ispirare progresso, celebrare il potenziale umano e contribuire a un mondo più sano è la visione condivisa anche da Fondazione Milano Cortina 2026. Con il focus sullo sport paralimpico l’incontro ha permesso di raccogliere e condividere i valori che lo rendono unico: inclusione, coraggio e capacità di immaginare nuove possibilità.A testimonianza di questo approccio alla vita sono intervenuti Davide Bendotti, atleta Paralimpico italiano di livello mondiale, che ha già rappresentato l’Italia ai Giochi di Pyeongchang 2018 e Pechino 2022, specializzandosi nel Super G, e Martina Caironi Ambassador della Fondazione Milano Cortina 2026.“Il tratto che più mi definisce è sicuramente la resilienza – ha confessato Bendotti -. Le cadute sono dietro l’angolo, ma la cosa importante è rialzarsi. Non mi sono mai sentito da solo: famiglia e team sono state per me presenze fondamentali”.“E’ compito anche nostro, della Fondazione Milano Cortina, dare dignità alle paralimpiadi – ha aggiunto Caironi -. Spesso siamo noi stessi a imporre un limite, tuttavia anche il luogo e la società in cui viviamo possono avere uno sguardo parziale. Dietro alla pura attività agonistica c’è anche una rivoluzione tecnologica. Bisogna andare oltre il primo sguardo”.E con la parola “sguardo” si è concluso il panel moderato da Mario Melazzini, Direttore Generale Welfare, Regione Lombardia.“La vita è una questione di sguardi: dipende da ciò che vogliamo vedere. Chiunque in un contesto ambientale sfavorevole può essere una persona con disabilità – ha sottolineato -. Fondamentale allora la questione sullo sguardo, non sulla disabilità ma sull’abilità che ti permette di continuare a fare. Serve integrazione, a volte è solo una questione di barriera culturale, in cui la mente gioca un ruolo fondamentale”.Gli interventi degli ospiti presenti alla serata si sono alternati a brevi video estratti dal documentario Netflix del 2020 intitolato “Rising Phoenix”, in cui nove atleti paralimpici raccontano le loro storie di rinascita attraverso l’attività agonistica.A chiusura della serata il video del team USA con lo slogan “United as a team” ha evidenziato la volontà di essere uniti nel promuovere uno sport adatto a tutte le abilità.

