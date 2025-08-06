TORINO (ITALPRESS) – E’ morto a 85 anni Vladimiro Zagrebelsky,
giurista ed ex giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo
dal 2001 al 2010. Il decesso è avvenuto ieri nella sua casa di
villeggiatura a Gressoney-La-Trinitè, in Valle d’Aosta. E’ fratello maggiore dell’ex presidente della Corte costituzionale Gustavo Zagrebelsky. Nato a Torino il 25 marzo del 1940, si laureò in Giurisprudenza nel 1963 nel capoluogo piemontese, diventando poi libero docente di Diritto penale. Entrò in magistratura nel 1965 e fu componente del Consiglio Superiore della Magistratura dal 1981 al 1985 e dal 1994 al 1998. E’ stato anche presidente della Commissione delle Nazioni Unite per la prevenzione della criminalità.
