TORINO (ITALPRESS) – Era arrivata in. La piccola, nata presumibilmente nel mese di agosto, era stata trasportata in una busta della spesa, senza essere registrata nella lista dei passeggeri, per essere successivamente venduta a Torino., poichè hanno favorito illegalmente la permanenza della neonata sul territorio nazionale. Questo è l’esito dell’operazione di Polizia denominata “Save the Baby”.

L’attività investigativa era partita a seguito di una segnalazione, riguardo alla presenza di una neonata all’interno di un nucleo famigliare a lei estranea, allo scopo di cederla a terzi.

Il viaggio in nave aveva causato gravi scompensi alla bimba, tanto che una volta arrivata a Torino, la donna della coppia l’aveva portata in ospedale per farla visitare. La neonata, di cui sono in corso accertamenti volti a individuarne la madre biologica, sarebbe stata ceduta da quest’ultima all’indagata, perchè fosse trasportata dal Marocco in Italia e verosimilmente venduta a una terza famiglia.

Dopo settimane di indagini, lo scorso 12 marzo gli investigatori della Squadra Mobile di Torino e della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura, hanno individuato l’abitazione della coppia che stava temporaneamente custodendo la minore, rintracciando la piccola. La bimba, in buone condizioni di salute, è stata subito trasportata in ospedale per accertamenti sanitari, in attesa di individuare una famiglia affidataria.

