MILANO (ITALPRESS) – “Il decreto bollette ha due grandi temi: uno regolamentare che riguarda il sistema nazionale, la rete, l’organizzazione… Una parte che è l’intervento invece a sollievo per le famiglie e il sistema delle imprese. Certamente se ci fosse un aumento non sporadico, ma continuativo del gas (che è quello che alla fine fa il prezzo in Italia anche per l’energia elettrica) dovrebbe essere rivisto. Però questa è una valutazione che si può solo fare dopo aver misurato quanto gli effetti di questa guerra potranno essere o meno duraturi”.Lo ha detto il ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ospite della trasmissione “24 Mattino” su Radio 24 alla domanda su possibili revisioni del decreto bollette in caso di impatti energetici causati dalla guerra in Iran e nella regione del Golfo. “Ogni turbolenza di mercato è dovuta prima di tutto al fatto che viene meno l’offerta del 20% di gas, che è quello che di maggiore interesse per noi, da parte del Qatar. Il venir meno del 20% del gas mondiale determina automaticamente un riferimento al prezzo: meno offerta più la domanda invariata e questo determina automaticamente la speculazione di Borsa. Poi c’è una buona speculazione e una cattiva provocata, e quella che viene fatta ordinariamente, ma è del tutto fisiologico. Si tratta di stare molto attenti che non sia gestita in modo malevolo” ha aggiunto Pichetto. In merito ai prezzi dell’energia il ministro ha poi detto: “stiamo attenti a tutti coloro che volessero utilizzare in modo fraudolento questo momento di difficoltà. Noi siamo abbastanza garantiti perchè abbiamo la fortuna di avere le aziende di stato che ci garantiscono – ha aggiunto – Quando abbiamo speculazioni internazionale da parte grandi player internazionali che possono incidere sul mercato TTF olandese, naturalmente questo deve essere un impegno non solo dell’Italia ma da parte dei 27 paesi europei che ne pagano il prezzo”.

foto: IPA Agency

