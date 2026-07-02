PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina è pronta a collaborare con gli Stati Uniti per creare condizioni favorevoli al commercio agricolo bilaterale, come dichiarato da un portavoce del Ministero del Commercio.

Rispondendo a una domanda sulla possibilità che la Cina riduca o cancelli i dazi sui prodotti agricoli statunitensi, il portavoce He Yadong ha affermato che il commercio agricolo è una parte importante della cooperazione economica e commerciale tra Cina e Stati Uniti.

Dopo le recenti consultazioni economiche e commerciali, le due parti hanno fissato obiettivi di riferimento per l’espansione del commercio agricolo bilaterale e hanno concordato in linea di principio di includere i prodotti agricoli interessati negli accordi previsti da un quadro di riduzione reciproca dei dazi, ha dichiarato He.

Le imprese condurranno gli scambi in modo autonomo, secondo i principi di mercato e sulla base della domanda effettiva e delle condizioni di mercato, ha aggiunto il portavoce.

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(ITALPRESS).