BERLINO (ITALPRESS) – Più tecnologico e più sostenibile, il nuovo Frecciarossa 1000 di Trenitalia (Gruppo FS) inizierà a viaggiare sui binari italiani entro il 2025. Il nuovo treno è stato presentato oggi a Berlino, durante la fiera internazionale Innotrans, dal Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi, dall’Ambasciatore d’Italia in Germania Armando Varricchio, dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia (Gruppo FS), Luigi Corradi e dal CEO di Hitachi Rail Group, Giuseppe Marino. “Le novità sono tante, abbiamo voluto pensare prima di tutto ai nostri passeggeri, al comfort e alla sostenibilità del treno. In executive abbiamo ampliato gli spazi, abbiamo messo più sedili, ma la stessa cosa è stata pensata per le altre classi. Tutte cose pensate per i nostri clienti, anche un bistrot rinnovato, abbiamo potenziato a bordo treno la ripetizione del segnale del Wi-Fi. La cosa molto importante è la sostenibilità, abbiamo utilizzato materiali riciclabili al 97%, grazie ai nuovi convertitori avremo un risparmio energetico che stiamo misurando e che ci aspettiamo sia tra il 5 e il 10%”, afferma Luigi Corradi. “I treni nuovi ordinati sono 36 più una opzione di altri 10, il primo entrerà in servizio a fine 2025. Parliamo di investimenti che superano il miliardo di euro”, aggiunge. Il nuovo Frecciarossa fa parte di un ordine di Trenitalia commissionato a Hitachi per la fornitura di 36 treni ETR1000, con opzione per ulteriori 10 convogli, per un totale di 46 treni e un valore economico complessivo di oltre 1,3 miliardi di euro. Le prime consegne sono previste a partire dal prossimo anno, fino al 2028, con un ritmo di circa otto treni l’anno. Il Frecciarossa 1000 raggiunge una velocità massima di 300 km/h (è omologato per raggiungere i 360 km/h) ed è il primo treno alta velocità al mondo ad avere ottenuto la certificazione di impatto ambientale (EPD) basata su un’attenta Analisi del Ciclo di Vita (LCA). Ogni dettaglio, dalle leghe leggere di cui è composto, fino ai nuovi motori elettrici che lo spingono, è stato progettato per ridurre al minimo il consumo di energia. Tra le caratteristiche della nuova generazione di Frecciarossa 1000, l’aumento del tasso di riciclabilità che arriva al 97,1% (+2,7% rispetto alla precedente flotta), un’affidabilità accresciuta grazie al miglioramento dell’efficienza del sistema di trazione, unito ad un miglioramento dell’efficienza energetica. Il Frecciarossa 1000 è stato progettato e realizzato per viaggiare, oltre l’Italia, su sette reti ferroviarie europee, Francia, Germania, Spagna, Austria, Svizzera, Paesi Bassi e Belgio.

-foto xb1 Italpress-

(ITALPRESS).

Like this: Like Loading...